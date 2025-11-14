Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Pies ugryzł pasażerkę autobusu miejskiego

Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela
Źródło: TVN24
Pasażerka autobusu miejskiego została pogryziona przez psa przewożonego przez inną kobietę. Na miejscu interweniowali policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariusze ukarali właścicielkę zwierzęcia mandatem.

Służby otrzymały w piątek zgłoszenie o pogryzieniu przez psa pasażerki autobusu linii 154. Do zdarzenia doszło około godziny 8 rano w rejonie ulicy 1 Sierpnia. Na miejsce wysłano patrol i pogotowie ratunkowe.

- Pies ugryzł w łydkę 44-letnią kobietę. 58-letnia właścicielka zwierzęcia została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych w związku z artykułem 77 kodeksu wykroczeń - informuje aspirant Małgorzata Wisowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Wspomniany artykuł odnosi się do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Jak podkreśla policjantka, poszkodowana 44-latka nie wymagała hospitalizacji.

Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada
Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada

TVN24

"Pies bez kagańca rzucił się na panią z dzieckiem"

Zdarzenie opisał lokalny portal Włochy Info, cytując relację świadka. "Do autobusu weszła pani z psem podobnym do owczarka, pies bez kagańca rzucił się na panią z dzieckiem i malutkim pieskiem na kolanach" - przekazał pasażer. Mężczyzna relacjonował, że pasażerka zasłoniła się nogą i wówczas pies zaczął ją gryźć. "Był tak zawzięty, że nie puszczał. Dopiero po mojej interwencji i kilku osób z autobusu udało się opanować sytuację" - dodał.

Kaganiec i smycz to konieczność

Zgodnie z przepisami porządkowymi Warszawskiego Transportu Publicznego przewożenie psów w pojazdach komunikacji miejskiej jest dozwolone, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie i nie są uciążliwe dla pasażerów.

Paragraf 14 mówi jasno, że psy w pojazdach WTP oraz na terenie stacji metra muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WTP

