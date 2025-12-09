Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Pięciolatek wymknął się mamie podczas zakupów i ruszył w podróż autobusem

Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Źródło: Miejskie Zakłady Autobusowe
Pięciolatek podróżował samotnie miejskim autobusem. Dzięki reakcji pasażerki, kierowca wezwał na miejsce policję. Funkcjonariuszom udało się odnaleźć mamę chłopca.

Chłopiec wsiadł do autobusu linii 124 na jednym z przystanków w alei Krakowskiej. Miejskie Zakłady Autobusowe opublikowały film, zawierający fragmenty nagrań z kamer monitoringu w pojeździe. Widać na nim, jak pięciolatek wchodzi do środka, a następnie siada na jednym z siedzeń.

To, że podróżuje bez dorosłego opiekuna, zwróciło uwagę jednej z pasażerek. Kobieta poinformowała o tym kierowcę. - Zatrzymałem się na pętli i chciałem porozmawiać z dzieciakiem - opowiada na filmie Piotr Okrasa, kierowca autobusu linii 124. Jak dodaje, powiadomił o tej sprawie centralę MZA, a następne czekał z dzieckiem na przyjazd policji.

Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Źródło: Miejskie Zakłady Autobusowe

Matka pięciolatka zgłosiła się na komendę

Aspirant Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji przekazała na nagraniu, że funkcjonariusze niezwłocznie udali się na pętlę i potwierdzili, że pięciolatek jechał autobusem bez opieki.

- W momencie, kiedy trwały ustalenia, policjanci otrzymali informację od dyżurnego, że do komendy zgłosiła się kobieta, która oświadczyła, że w trakcie robienia zakupów oddalił się od niej pięcioletni syn - relacjonuje asp. Gębczyńska.

Chłopiec pojechał z policjantami na komendę. Tam czekała na niego mama. Powrócił do niej cały i zdrowy.

Rzeczniczka KRP III apeluje do mieszkańców stolicy, aby nie byli obojętni, gdy widzą dzieci pozostawione bez opieki. - Należy dzwonić na numer 112. Ważna jest każda sekunda - dodała.

Z kolei MZA podkreśla, że sytuacja jest przypomnieniem, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas i reagować, gdy widzimy coś niepokojącego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Okolice
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miejskie Zakłady Autobusowe

Komunikacja MiejskadzieciautobusPolicja
