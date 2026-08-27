Włochy Dwaj pasażerowie wtargnęli na drogę kołowania Lotniska Chopina Oprac. Alicja Glinianowicz |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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Pierwsza dotyczyła 36-letniego obywatela Polski, który przed odlotem do Burgas awanturował się na pokładzie samolotu, używał wulgarnych słów wobec załogi i pasażerów oraz nie wykonywał poleceń kapitana.

Był pijany, stawiał opór

"Z uwagi na jego zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu zdecydowano o wycofaniu mężczyzny z rejsu. Pasażer odmówił opuszczenia pokładu i zaczął stawiać opór" - opisała mjr Dagmara Bielec, rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pogranicznicy założyli mu kajdanki i wyprowadzili z samolotu. Badanie wykazało niespełna 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna trafił na izbę wytrzeźwień.

Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy Źródło zdjęcia: Straż Graniczna

Wbiegli na drogę kołowania

Do kolejnego zdarzenia doszło przy stanowisku postojowym samolotu odlatującego do Delhi.

"Dwaj obywatele Indii wybiegli na drogę kołowania, stwarzając zagrożenie i naruszając przepisy prawa lotniczego. Obaj zostali wycofani zarówno z rejsu jak i z odprawy paszportowej, następnie w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadzeni do pomieszczeń służbowych, gdzie za popełnione wykroczenie zostali ukarani mandatem" - podała rzeczniczka Straży Granicznej.

Spóźniona próbowała dostać się na pokład

Trzecia interwencja była konsekwencją spóźnienia na samolot do Rzymu. "39-letnia obywatelka Ukrainy, mimo zamknięcia odprawy biletowo-bagażowej, wbiegła do rękawa prowadzącego do samolotu i próbowała dostać się na pokład. Kobieta nie reagowała na polecenia obsługi naziemnej, krzyczała, wymachiwała rękami i stawiała opór" - dodała mjr Bielec.

W związku z tym, że kobieta wyraziła skruchę i przeprosiła, została jedynie pouczona.

Od początku roku funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie byli wzywani do tego typu incydentów 79 razy.