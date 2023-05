Pasażerowie utknęli w Los Angeles. Lot do Warszawy przełożony przez usterkę w samolocie

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informacje od pasażerów samolotu LOT-u, którzy od wczoraj nie mogą wrócić z Los Angeles do Warszawy. - Na lotnisku chaos, nikt nic nie wie - relacjonuje jeden z pasażerów czekających na lot do Polski.

Jak ustaliła redakcja Kontaktu 24, chodzi o lot o numerze LO22. - Z powodu awarii samolotu polscy turyści z biura Rainbow oraz inni pasażerowie PLL LOT do Warszawy na noc zostali na lotnisku w Los Angeles bez noclegu, jedzenia i picia - przekazał pan Mariusz. - Zwodzenie pasażerów co 30 minut, że już wylatujemy i tak przez pięć godzin, po czym lot zostaje przełożony na dzień następny. Na lotnisku chaos, nikt nic nie wie, komunikaty podawane ustnie. Były zapewnienia LOT-u o zagwarantowaniu noclegu i transportu do noclegowni, po czym wycofanie się z tej deklaracji i pozostawienie pasażerów na lotnisku z zamkniętymi restauracjami - napisał z kolei pan Paweł.