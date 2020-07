Paluch przyjął 135 psów ze schroniska w Radysach. "Niedługo zaczną pierwsze spacery przedadopcyjne"

Profesjonalna opieka oraz edukacja

Wolontariusze poszukiwani

Przy okazji rzeczniczka poinformowała, że Schronisko na Paluchu szuka wolontariuszy. Warunek podstawowy to chęć do pomocy, ale dodatkowo wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat i dysponować wolnym dniem od poniedziałku do piątku. - Wolontariusze regularnie przychodzą do placówki i oferują długofalowe wsparcie - ich zadania to spacery z psami, szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych, socjalizacja oraz pielęgnacja zwierząt - wyjaśniła.