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Włochy

Palił się gaz z przyłącza. Nocna akcja strażaków

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Wysłano pięć zastępów strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Wysłano pięć zastępów strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Pożar przyłącza gazowego we Włochach w Warszawie. W nocy z płomieniami walczyło pięć zastępów straży pożarnej, a działania skupiły się na obronie okolicznych domów. Ewakuowano dwie osoby.

W nocy strażacy interweniowali na ulicy Fraszki.

Zgłoszenie o pożarze otrzymali po północy. - Był to pożar przyłącza gazowego, znajdującego się wzdłuż ogrodzenia posesji. Pożarem był objęty gaz z przyłącza. Po przyjeździe pogotowia gazowego przyłącze zakręcono, a działania skupiały się na obronie sąsiednich budynków - opisał mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy ewakuowali dwie osoby z sąsiednich budynków, pozostałe okoliczne domy były puste.

Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Strażacy działania zakończyli około godziny 3. Po ugaszeniu pożaru mieszkańcy mogli wrócić do mieszkań.  

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PożaryStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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