Palił się gaz z przyłącza. Nocna akcja strażaków
W nocy strażacy interweniowali na ulicy Fraszki.
Zgłoszenie o pożarze otrzymali po północy. - Był to pożar przyłącza gazowego, znajdującego się wzdłuż ogrodzenia posesji. Pożarem był objęty gaz z przyłącza. Po przyjeździe pogotowia gazowego przyłącze zakręcono, a działania skupiały się na obronie sąsiednich budynków - opisał mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Strażacy ewakuowali dwie osoby z sąsiednich budynków, pozostałe okoliczne domy były puste.
Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Strażacy działania zakończyli około godziny 3. Po ugaszeniu pożaru mieszkańcy mogli wrócić do mieszkań.
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Źródło: tvnwarszawa.pl