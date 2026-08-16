Włochy Palił się gaz z przyłącza. Nocna akcja strażaków Magdalena Gruszczyńska |

Wysłano pięć zastępów strażaków (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy strażacy interweniowali na ulicy Fraszki.

Zgłoszenie o pożarze otrzymali po północy. - Był to pożar przyłącza gazowego, znajdującego się wzdłuż ogrodzenia posesji. Pożarem był objęty gaz z przyłącza. Po przyjeździe pogotowia gazowego przyłącze zakręcono, a działania skupiały się na obronie sąsiednich budynków - opisał mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy ewakuowali dwie osoby z sąsiednich budynków, pozostałe okoliczne domy były puste.

Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Strażacy działania zakończyli około godziny 3. Po ugaszeniu pożaru mieszkańcy mogli wrócić do mieszkań.

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