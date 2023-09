Ciągnik na placu manewrowym i przymusowa wyprowadzka WORD-u z Okęcia

Od środy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie będzie egzaminował przyszłych kierowców przy Radarowej 1. Klub sportowy RKS "Okęcie" wezwał ośrodek do opuszczenia terenu i zostawił na placu manewrowym... ciągnik. Prezes klubu twierdzi, że WORD działał tam bezumownie.

Warszawski WORD przekazał, że od środy, 27 września, zamyka miejsce egzaminowania kierowców przy Radarowej 1, które funkcjonowało w tej lokalizacji od 2007 roku. Jak przekazano, 14 września dostali od RKS "Okęcie" wezwanie do opuszczenia terenu, choć - zdaniem WORD-u - klub sportowy nie jest właścicielem działki ani jej użytkownikiem.

W informacji mailowej wysłanej do naszej redakcji WORD tłumaczy, że RKS "Okęcie" utracił prawo użytkowania terenu z dniem 26 maja 2023 roku na skutek ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dlatego, że nie wykorzystywał terenu na cele sportowe, do czego, był zobowiązany. "Zamiast tego, wynajął teren w 2007 r. Ośrodkowi, wprowadzając WORD dodatkowo w błąd, że posiada na to zgodę właściciela" - zaznaczono.

Przedstawiciele WORD-u twierdzą też, że RKS "Okęcie" nie płacił i nie płaci miastu za użytkowanie nieruchomości i korzysta z terenu bezpłatnie. "Natomiast pobierał od ośrodka opłatę za bezumowne korzystania z nieruchomości. W przeciągu ostatnich 36 miesięcy, do czasu utraty prawa przez RKS "Okęcie", Klub otrzymał od ośrodka ponad 1,3 mln zł" - wskazano. Jak czytamy w piśmie WORD-u, klub zaskarżył decyzję o utracie prawa do nieruchomości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

"Samorządowe Kolegium Odwoławcze wstrzymało wykonanie decyzji na czas postępowania sądowego, w efekcie m.st. Warszawa nie może do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej wszcząć postępowania eksmisyjnego wobec Ośrodka czy RKS "Okęcie" - czytamy dalej. "RKS "Okęcie" nigdy nie złożył pozwu o eksmisję ośrodka" - zaznacza WORD.

Chcą przywrócić funkcję sportową

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy prezesa RKS "Okęcie" Stanisława Gajlewicza. - RKS "Okęcie" posiada cały czas prawo do użytkowania terenu. W tej chwili sprawa toczy się w sądzie - informuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl. I podkreśla: Cały czas mamy prawo do funkcjonowania na tym terenie.

Jego zdaniem WORD zajmuje działkę bezumownie. - Od czerwca nie ponoszą żadnych kosztów związanych z korzystaniem z tego terenu - zaznacza. Prezes twierdzi, że klub wielokrotnie przez trzy lata wzywał ośrodek do opuszczenia działki. Pomocy szukali u marszałka województwa i miejskich urzędników, ale bezskutecznie. - Chcieliśmy doprowadzić do odzyskania tego terenu, żeby przywrócić mu funkcję sportową zgodnie z uchwałą rady miasta - mówi Gajlewicz.

Dlaczego na plac manewrowy wjechano ciągnikiem? - W tej chwili obok placu składowana jest sztuczna murawa. Chcielibyśmy tam składować materiały i mamy tam sprzęt. Dlatego, że docelowo chcemy przygotować boisko ze sztuczną murawą, bo to idealny teren. Również wzrosła nam trzykrotnie liczba zawodników i chcemy mieć miejsce do trenowania - tłumaczy prezes.

- Szanuję i doceniam pracę WORD-u. Nie chciałem pozostawiać takiej sytuacji, dlatego rozmowy o przeprowadzce trwały od początku sierpnia. Informacja o przejęciu terenu była dużo wcześniej - zastrzega prezes. - Nie znaleźliśmy jednak wspólnego porozumienia w tej sprawie. Możemy jeszcze usiąść do rozmów - deklaruje.

WORD przy Radarowej WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl WORD przy Radarowej | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

30 procent egzaminów z całej Warszawy

Jak się dowiedzieliśmy, przy ulicy Radarowej realizowane jest około 30 procent egzaminów w stosunku do całej Warszawy. "W 2021 r. łączna liczba egzaminów wyniosła 38 063, w 2022 r. – 37 851. Na dzień dzisiejszy zapisanych na egzaminy przy ul. Radarowej 1 jest 2500 osób" - czytamy w informacji WORD-u.

Teraz warszawski WORD wraz z Zarządem Dzielnicy Włochy podjęły wspólne działania mające na celu znalezienie nowej lokalizacji pod działalność ośrodka. Wciąż działają ośrodki przy Odlewniczej i Powstańców Śląskich.

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl