Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów

Tuż przed końcem 2025 roku spółka Polskie Porty Lotnicze podpisała umowę na dostawę 15 nowoczesnych skanerów bagażu podręcznego. "Oznacza to na przykład zwiększenie limitu dla płynów do dwóch litrów" - przekazały PPL za pośrednictwem platformy X.
Zakup nowych skanerów to element planów modernizacji Lotniska Chopina, które wynikają z przyjętej przez PPL strategii. Ma być to odpowiedź na rosnącą liczbę pasażerów i poprawę ich obsługi przed uruchomieniem nowego centralnego lotniska pod Baranowem.
24 miliony pasażerów
Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się między innymi Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.
Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 roku skorzystało z niego prawie ponad 21 milionów podróżnych. Natomiast na zakończenie 2025 roku przedstawiciele lotniska poinformowali, że w ostatnich 12 miesiącach obsłużono 24 miliony pasażerów.
Autorka/Autor: kk/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock