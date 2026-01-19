Logo TVN Warszawa
Włochy

Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze

Bramki automatycznej odprawy granicznej
Lotnisko Chopina w Warszawie - ćwiczenia lotniskowej straży pożarnej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Na Lotnisku Chopina stanęło 15 nowych bramek automatycznej odprawy granicznej (Automated Border Control). Zwiększą one przepustowość i skrócą czas odprawy podróżnych. Bramki kosztowały 9,7 miliona złotych.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że pięć urządzeń zostało zamontowanych na kierunku wjazdowym, 10 kolejnych na kierunku wyjazdowym z Polski.

Wyjaśniła, że dotychczas używane bramki służyły podróżnym od czerwca 2019 roku. "Ich wysoki stopień wyeksploatowania ze względu na duże natężenie ruchu pasażerskiego i tym samym ich rosnąca awaryjność powodowały częste przerwy w pracy i wydłużały czas odprawy" - dodała.

Bramki automatycznej odprawy granicznej
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Co zawierają?

Nowe bramki są szybsze i bardziej wydajne, wyposażone w ulepszone systemy weryfikacji dokumentów i dostosowane do znacznie większego obciążenia ruchu pasażerskiego.

Bramki automatycznej odprawy granicznej
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Bramki automatycznej odprawy granicznej to nowoczesne urządzenia biometryczne, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen. To prosty w obsłudze i intuicyjny system kontroli, dzięki któremu podróżni podczas przekroczenia granicy samodzielnie mogą skanować swój dokument tożsamości, przykładając go do czytnika.

W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie osoby, które ukończyły 12 lat, mają co najmniej 140 cm wzrostu i są obywatelami państw Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz posiadają biometryczne dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty).

Bramki automatycznej odprawy granicznej
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy wojewody mazowieckiego, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Polskich Portów Lotniczych oraz firmy Enigma - wykonawcy inwestycji.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

