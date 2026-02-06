Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem

Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
Stołeczni radni na najbliższej sesji zajmą się projektem uchwały dotyczącym wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Warszawie. Zakaz dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Byłby jednak jeden wyjątek.

Nocny zakaz sprzedaży obowiązywałby w godzinach 22.00-6.00. Od 1 listopada 2025 roku prohibicja została pilotażowo wprowadzona w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklarował, że najpóźniej w czerwcu 2026 roku ograniczeniem zostanie objęte całe miasto.

Z wyjątkiem strefy wolnocłowej

Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że strefa wolnocłowa "nie jest przestrzenią publiczną, ogólnodostępną, a mieszkańcy czy turyści przebywający na terenie Warszawy mają do niej dostęp wyłącznie w celu odbycia podróży na podstawie ważnej karty pokładowej i po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa".

"Dodatkowo nie jest możliwe swobodne opuszczenie strefy zastrzeżonej i powrót do niej ani przekazywanie produktów nabytych w strefie zastrzeżonej osobom przebywającym poza tą strefą. Osoby nabywają alkohol w punktach handlowych zlokalizowanych w strefie zastrzeżonej celem jego wywozu do miejsca docelowego swojej podróży, a nie spożycia na miejscu. Sprzedaż alkoholu w tej strefie odbywa się w przeważającej mierze w celach podarunkowych podróżnych, a nie w celach konsumpcyjnych" - wyjaśniono.

Podkreślono, że napoje alkoholowe kupione w sklepach usytuowanych w tej części portu lotniczego nie trafiają na teren Warszawy, dlatego działalność tych sklepów nie będzie miała wpływu na porządek publiczny w mieście.

Do projektu dołączona jest pozytywna opinia miejskiego skarbnika.

Projekt trafi do rad dzielnicowych

Po pozytywnym głosowaniu projekt uchwały trafi do 18 rad dzielnicowych, które będą miały 30 dni na wydanie opinii.

Według urzędu marszałkowskiego 30 miast i gmin Mazowsza wprowadziło obowiązujący nocą zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Rok 2025 był rekordowy pod tym względem. Wówczas kilkanaście miast i gmin na Mazowszu wprowadziło bądź podjęło stosowne uchwały wprowadzające nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok wcześniej nocną prohibicję wprowadziły Ząbki.

Opracowała Katarzyna Kędra

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Okolice

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Rada Warszawy
Czytaj także:
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
Okolice
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Okolice
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki