NIK rozpoczyna kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg

Informację o kontroli dotyczącej schroniska na Paluchu przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy NIK Bartłomiej Pograniczny. - Najpierw obejmie urząd miasta, a w drugiej kolejności, być może tego samego dnia, samo schronisko - przekazał.
Kontrolerzy mają rozpocząć działania w ratuszu około południa.
Jak wyjaśnił rzecznik, do NIK wpływały w ubiegłym roku skargi w sprawie działalności schroniska. - Delegatura mazowiecka w Warszawie od grudnia ubiegłego roku prowadziła analizę napływających skarg i w reakcji na to zwróciła się do kierownictwa NIK z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie kontroli. Wniosek został zatwierdzony 7 stycznia 2026 roku - podał.
Skargi pochodziły od wolontariuszy
Rzecznik przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że skargi pochodziły między innymi od wolontariuszy związanych z placówką. Przypomnijmy, że od kilku lat byli oni w konflikcie ze zmieniającymi się dyrekcjami schroniska. Mieli między innymi zarzuty dotyczące tego, w jaki sposób przebiega proces adopcji zwierząt oraz ograniczania dostępu wolontariuszy do wybranych obszarów działalności schroniska.
- Przyjrzymy się sprawie pod kątem realizacji programu opieki nad zwierzętami i jego rozliczeniami. To inna sytuacja niż w schronisku w Sobolewie, ale popatrzymy na nią przekrojowo - zapowiedział Pograniczny.
Kontrola może potrwać nawet kilka tygodni. Jest to czas potrzebny na analizę dokumentacji i zebranie wszystkich niezbędnych informacji oraz relacji pracowników oraz innych osób związanych ze sprawą.
Równolegle NIK prowadzi także kontrolę w gminie Sobolew i schronisku, które zostało w weekend zamknięte decyzją Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych apelowali wcześniej o zabranie zwierząt ze schroniska, ponieważ miały być chore i wymagające pilnej pomocy.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP