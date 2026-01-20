Logo TVN Warszawa
Włochy

W bagażu miał pięć kilogramów rafy koralowej. "Pamiątka z Seszeli"

W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej znaleźli pięć kilogramów rafy koralowej podczas kontroli bagażu jednego z podróżnych na Lotnisku Chopina. Mężczyzna przyleciał do Polski z Seszeli. Tłumaczył, że zebrał kawałki koralowców na plaży i wziął je na pamiątkę.

Podróżny został wytypowany do kontroli przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Na Lotnisko Chopina przyleciał z Seszeli, po drodze miał przesiadkę w Abu Zabi. Zamierzał przekroczyć granicę korytarzem "Zielona linia - nic do zgłoszenia".

"W jego bagażu funkcjonariusze znaleźli 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców o wadze prawie pięciu kilogramów" - poinformowała KAS w komunikacie.

Mężczyzna opowiedział, że pozbierał kawałki rafy koralowej na plaży i "zabrał je na pamiątkę".

W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
W bagażu pasażera znaleziono pięć kilogramów rafy koralowej
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Podróżnemu może grozić kara więzienia

Funkcjonariusze ustalili, że podróżny nie posiadał odpowiednich dokumentów CITES, czyli zezwoleń uprawniających do transportu dzikich zwierząt, roślin i ich fragmentów, zagrożonych wyginięciem.

"Okazy zostały zatrzymane jako dowód rzeczowy w sprawie karnej, którą wszczęto w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody" - podaje KAS.

Zgodnie z przepisami, każdy, kto umyślnie niszczy, uszkadza, przemieszcza, usuwa lub zabiera dziko występujące rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska, miejsca rozrodu lub siedliska przyrodnicze, podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.

lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa

