Włochy

Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu

Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Źródło: CBŚP
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało na warszawskim Lotnisku Chopina mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymany jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej.

"Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania przez jedno z państw będących członkiem UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu" - poinformowało w poniedziałek w mediach społecznościowych CBŚP.

Szpiegostwo na rzecz Chin

Jak doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP, zatrzymania dokonali na Lotnisku Chopina funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru oraz Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP. Policjant wyjaśnił, że mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez jedno z państw UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej.

- Mężczyzna dziś został decyzją sądu tymczasowo aresztowany i toczy się wobec niego procedura wydania do państwa które wydało ENA - przekazał komisarz Wrześniowski.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, zatrzymany mężczyzna to obywatel Czarnogóry. Natomiast państwem, które wydało ENA była Litwa.

Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Źródło: CBŚP

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

