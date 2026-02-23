Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu

Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA Źródło: CBŚP

"Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania przez jedno z państw będących członkiem UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu" - poinformowało w poniedziałek w mediach społecznościowych CBŚP.

Szpiegostwo na rzecz Chin

Jak doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP, zatrzymania dokonali na Lotnisku Chopina funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru oraz Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP. Policjant wyjaśnił, że mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez jedno z państw UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej.

- Mężczyzna dziś został decyzją sądu tymczasowo aresztowany i toczy się wobec niego procedura wydania do państwa które wydało ENA - przekazał komisarz Wrześniowski.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, zatrzymany mężczyzna to obywatel Czarnogóry. Natomiast państwem, które wydało ENA była Litwa.

