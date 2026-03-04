"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju

Utknęli na Bliskim Wschodzie, wracają do Polski Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy na Lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot z Polakami wracającymi z Dubaju. Opowiadali o tym, jak wyglądał ich powrót. - Samolot miał międzylądowanie na tankowanie w Stambule. Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół, to jest różnica - mówiła jedna z podróżnych.

Ostrzały i przełożone loty

- My wracaliśmy z Tajlandii. Tam mieliśmy po prostu jedną noc i pech taki, że akurat zaczęły się ostrzały - opowiadała inna z kobiet.

- Miałem wylatywać w sobotę o 15. Później, jak rozpoczęła się cała ta awantura i przełożyli lot na niedzielę, to od razu zabukowałem sobie dwa kolejne i one tak po kolei przeskakiwały - tłumaczył jeden z mężczyzn.

- Jest na pewno zamieszanie i to trzeba na pewno wziąć pod uwagę, że sytuacja będzie się jeszcze długo stabilizowała - stwierdził kolejny podróżny.

Grupa Polaków wróciła wieczorem także z Cypru. Polskie MSZ zwróciło między innymi uwagę na ewentualne zagrożenia ataków dronami lub rakietami i zaleca zachowanie szczególnej ostrożności na wyspie. To po ataku drona na brytyjską bazę na Cyprze w nocy z niedzieli na poniedziałek.

- Na szczęście nie znam angielskiego, nie denerwowałam się. Bardziej dzieci - mówiła na lotnisku jedna z turystek.

- Trwało to tylko kilka godzin. Zagrożenie nie wyglądało na zbyt duże - uzupełnił inny pasażer. - Cypryjczycy stwierdzili, że jest dużo dezinformacji w mediach i byli bardzo spokojni. Myślę, że tych turystów, którzy tam przebywali, tym bardziej uspakajali - dodał inny Polak.

Irańskie pociski spadły na Dubaj Źródło: PAP/EPA - Stringer

Eskalacja konfliktu i wstrzymane loty

W ostatnich dniach wielu Polaków przebywających za granicą znalazło się w trudnej sytuacji po tym, jak z powodu konfliktu w rejonie Iranu i Zatoki Perskiej część przewoźników wstrzymała loty przez Bliski Wschód. Linie lotnicze omijają przestrzeń powietrzną nad Iranem, Izraelem i sąsiednimi krajami, co skutkuje masowymi odwołaniami, opóźnieniami i zmianami tras.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ma dziś bezpośredni wpływ na ruch lotniczy daleko poza regionem. Linie lotnicze omijają Iran i sąsiednie kraje, co powoduje chaos w siatkach połączeń między Azją a Europą. Polacy, którzy mieli przesiadki w Dosze, Dubaju czy Abu Zabi, często muszą szukać alternatywnych znacznie dłuższych tras.

Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy z wtorku na środę kolejną falę ataków na Iran oraz Liban. W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. W wyniku działań irańskiego drona doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu w Dubaju.

Sprawdź również: Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie. Relacja na żywo>>

Opracowała Katarzyna Kędra