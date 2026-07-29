Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 11.40. Z ustaleń policji wynika, że na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka motocyklista zderzył się z autem osobowym.
- Kierujący motocyklem został poszkodowany, pomocy udziela mu zespół ratownictwa medycznego. Czynności nadal trwają, policjanci ustalają przyczyny zdarzenia. Mogą występować spore utrudnienia - poinformował początkowo podkomisarz Maciej Casiuk z biura prasowego.
Zderzenie w Warszawie
Nasz reporter Klemens Leczkowski relacjonował, że około godziny 13 rozbite pojazdy zostały usunięte z jezdni na chodnik. Strażacy uprzątnęli elementy, które odpadły z pojazdów i zabezpieczyli wyciekłe płyny eksploatacyjne. - Radiowóz policji blokuje jeden pas ruchu na ulicy Hynka - dodał.
Polica podała, że poszkodowany motocyklista został przewieziony do szpitala.