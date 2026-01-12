Do zdarzenia doszło w niedzielę na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Szła z napisem na czole "bomba"
"Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem 'bomba'. Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska" – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.
Zareagowali funkcjonariusze straży granicznej.
"Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń" – zaznaczyła Bielec.
Wykonała go szminką dla żartu
Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu.
Została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Nie poleciała też do Zurychu.
Autorka/Autor: ag/b
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna