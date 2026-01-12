Logo TVN Warszawa
Nie pozwolili jej polecieć przez napis szminką na czole

Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
29-letnia obywatelka Ukrainy została ukarana mandatem i nie poleciała do Zurychu. Przeszkodą okazał się napis "bomba", wykonany szminką na czole. Pasażerka tłumaczyła, że to żart.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Szła z napisem na czole "bomba"

"Zgłoszenie dotyczyło 29-letniej obywatelki Ukrainy oczekującej na rejs do Zurychu, która poruszała się po pirsie pasażerskim z widocznym na czole napisem 'bomba'. Informację o zdarzeniu przekazali pracownicy ochrony lotniska" – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Zareagowali funkcjonariusze straży granicznej.

"Podróżna została pouczona o możliwości zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego w przypadku niewykonywania poleceń służbowych. Kobieta zachowywała się spokojnie, nie była agresywna i stosowała się do wydawanych poleceń" – zaznaczyła Bielec.

Wykonała go szminką dla żartu

Kobieta została wylegitymowana oraz poddana szczegółowej kontroli osobistej i bagażu. Oświadczyła, że napis na czole wykonała szminką dla żartu.

Została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Nie poleciała też do Zurychu.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Lotnisko ChopinaStraż Graniczna
