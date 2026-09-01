Włochy 39 tożsamości "wora w zakonie". Zatrzymali go na lotnisku Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Nadwiślańśki Oddział straży Granicznej

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Mężczyzna przyleciał do Warszawy z Grecji. Informację o tym, że będzie znajdował się na liście pasażerów zdobyli wcześniej funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej z Placówki Warszawa-Okęcie. Wiedzieli, że ma on pozycję "wora w zakonie", czyli jest jednym z najbardziej wpływowych przestępców w strukturach mafii z obszaru byłego Związku Radzieckiego.

Miał na koncie wyrok i udział w gangu

"Szczegółowa weryfikacja w systemach teleinformatycznych wykazała, że Gruzin figuruje w bazach danych pod kątem możliwości posługiwania się innymi danymi osobowymi. Dalsze sprawdzenia potwierdziły, że na wcześniej używane dane osobowe dokonano wpisów przez służby francuskie i niemieckie" - relacjonuje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Wyjaśnia, że strona francuska wskazała, że cudzoziemcowi należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen z uwagi na wcześniejszy wyrok skazujący za przestępstwo zagrożone karą co najmniej roku pozbawienia wolności. Natomiast niemieckie służby jako podstawę wpisu podały udział Gruzina w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Według funkcjonariuszy, mężczyzna mógł posługiwać się 39 fałszywymi danymi osobowymi.

Wrócił do Tbilisi

Strażnicy graniczni ustalili, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie i wszczęła wobec niego postępowanie administracyjne. Komendant placówki Warszawa-Okęcie wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o 10-letnim zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP oraz pozostałych państw obszaru Schengen.

Dodatkowo policjanci CBŚP przeprowadzili z obywatelem Gruzji czynności procesowe w związku z posługiwaniem się przez niego fałszywymi danymi.

"Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut dotyczący składania fałszywego oświadczenia, a następnie przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - informuje kom. Wrześniowski.

Mężczyzna opuścił następnie Polskę, odlatując najbliższym samolotem do Tbilisi.