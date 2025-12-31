Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów

Zima na Lotnisku Chopina
Warunki na lotnisku Chopina, Warszawa, godz. 5.30
Źródło: Artur F./Kontakt24
Po trudnym wieczorze na Lotnisku Chopina, gdy z powodu śnieżycy konieczne było przekierowanie części samolotów na inne porty, sytuacja wróciła do normy. W środę pasażerowie muszą jednak liczyć się z możliwymi opóźnieniami lotów. Ich powodem jest konieczność odladzania samolotów przed startem.

- Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą spodziewać się opóźnionych lotów ze względu na konieczność odladzania samolotów przed startem - poinformował w środę Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Jak wyjaśnił, odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów. Dodał, że nie jest ona jednak zaplanowana w rozkładzie lotów, dlatego można się spodziewać opóźnionych startów.

Zima na Lotnisku Chopina
Zima na Lotnisku Chopina
Źródło: Dariusz Kłosiński / Lotnisko Chopina
Odladzanie samolotu może zająć do 20 minut

Odladzanie (de-icing) polega na usunięciu z powierzchni samolotu szronu, śniegu i lodu. Cała czynność może trwać kilkanaście minut i odbywa się tuż przed startem, na przeznaczonych do tego stanowiskach, w pobliżu dróg kołowania. Samolot polewany jest gorącą mieszaniną glikolu i wody podawaną pod ciśnieniem.

Według informacji podanych na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, który ma dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać do 20 minut.

Zima na Lotnisku Chopina
Zima na Lotnisku Chopina
Źródło: Dariusz Kłosiński / Lotnisko Chopina

Trudny wieczór na Lotnisku Chopina

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych we wtorkowy wieczór część lądujących w Warszawie samolotów przekierowano na inne lotniska. Piotr Rudzki z Lotniska Chopina informował, że było to spowodowane koniecznością odśnieżania pasów startowych i dróg kołowania.

Jak podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj, nie ma jednak żadnych zakłóceń w polskiej przestrzeni powietrznej.

Przed godziną 23 Piotr Rudzki przekazał, że niektóre samoloty "oczekują na lądowanie 3-4 minuty, co jest sytuacją normalną". Dodał, że nie spodziewa się utrudnień w środę rano.

- Zapowiadane są opady śniegu, ale pasy i drogi kołowania będą systematycznie odśnieżane - zapewnił.

Zima na Lotnisku Chopina
Zima na Lotnisku Chopina
Źródło: Dariusz Kłosiński / Lotnisko Chopina

Przekierowane loty

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował we wtorek, że intensywne opady śniegu w stolicy spowodowały chwilowe wstrzymanie lądowań i przekierowanie samolotów na inne lotniska krajowe. Zmianę lądowiska zalecono m.in. samolotom z Rygi, Gdańska, Katowic, Belgradu oraz Wrocławia. - Po dotankowaniu samoloty będą kontynuowały loty do Warszawy - powiedział Moczulski.

Opady śniegu spowodowały też zakłócenia w ruchu na lotnisku Modlin. Jak poinformował podczas wieczornej konferencji prasowej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, niektóre samoloty zostały przekierowane m.in. na lotnisko w Łodzi. 

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii. 

Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Dowiedz się więcej:

Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"

METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Kłosiński / Lotnisko Chopina

Udostępnij:
Czytaj także:
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega pasażerów
Okolice
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańców ponad 120 budynków czeka noc bez ogrzewania
Praga Północ
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
Śródmieście
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Ulice
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
Praga Południe
Zderzenie w okolicy Mławy
Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
Okolice
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
Okolice
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
TVN24
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
Komunikacja
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
Okolice
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
Ochota
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
Okolice
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Okolice
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Śródmieście
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Okolice
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy protestowali w Wiskitkach
Okolice
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
"Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
Praga Północ
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Okolice
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Okolice
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Ulice
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Włochy
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki