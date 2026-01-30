Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn

Parada Akcji Zima na Lotnisku Chopina Źródło: Anna Dermont/Lotnisko Chopina

Według prognoz temperatura w najbliższych dniach gwałtownie spadnie. Jak informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, silne spadki temperatury wystąpią zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie nocami może być nawet -25 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu może potęgować porywisty, wschodni wiatr. Od wtorku nastąpi stopniowe ocieplenie, szczególnie na południu i zachodzie kraju.

80 osób i 40 maszyn w stałej gotowości

"Nie spodziewamy się utrudnień w związku z mrozem. Służby lotniska są przygotowane do działania" - poinformowały Polskie Porty Lotnicze pytane, czy w związku z silnymi mrozami w najbliższych dniach spodziewają się problemów z utrzymaniem działania lotniska.

Wskazały, że "do natychmiastowego wyjazdu" jest gotowych 10 zestawów odśnieżających wysokiej wydajności, siedem oczyszczarek kompaktowych, trzy jednostki sprzętu osłony chemicznej, trzy pługi wirnikowe i wiele innych pojazdów. W sumie jest to 40 maszyn.

PPL zaznaczyły, że personel Zespołu Utrzymania Nawierzchni jest "w pełnej gotowości przez 24/7". Jest też przeszkolony w zakresie "technologii odśnieżania opracowanych na potrzeby utrzymania przepustowości lotniska przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa". Dodały, że w skład zespołu wchodzi 80 osób na czterech zmianach roboczych.

Jak przekazała spółka, pojazdy do zimowego utrzymania lotniska były w piątek mniej aktywne niż zwykle, w związku z korzystniejszymi - mimo mrozu - warunkami pogodowymi. Zwróciła uwagę, że przy niższej wilgotności powietrza proces odladzania, nawet przy dużym mrozie, nie jest konieczny. Podkreśliła jednak, że decyzję o odladzaniu podejmuje kapitan samolotu.

Ile lotnisko wydaje na zimowe utrzymanie?

Służby Lotniska Chopina starają się, aby temperatura w terminalu była na poziomie ok. 21-22 stopni, kurtyny cieplne znajdują się przy wejściach do budynku.

Na pytanie o koszty utrzymania stołecznego portu tej zimy, spółka wskazała, że zabezpieczyła na ten okres ok. 40 milionów złotych, a do połowy stycznia koszt tegorocznej Akcji Zima wyniósł ok. 14 milionów złotych. Dodała, że nakłady finansowe są planowane na podstawie analizy poprzednich sezonów zimowych, ale też są "adekwatnie modyfikowane" na podstawie analizy rynku - uwzględnia się tu np. ceny zakupu środków do zabezpieczania nawierzchni lotniskowych i drogowych.

Należące do PPL Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 roku lotnisko odprawiło ponad 24 miliony pasażerów. Był to najlepszy wynik w historii portu. W 2024 roku z lotniska skorzystało 21,3 miliona pasażerów.

Lokalnie nawet 25 stopni poniżej zera

Zgodnie z prognozą IMGW, w sobotę na południu i zachodzie miejscami niewykluczone są słabe opady śniegu. W nocy na północnym wschodzie możliwe lokalne spadki temperatury do -22 stopni. Temperatura maksymalna od -12 i -10 stopni na północy i północnym wschodzie, około -8 stopni w centrum, do -3 i -2 stopni na południowym zachodzie.

W niedzielę i poniedziałek po bardzo mroźnych porankach, będzie słonecznie. Tylko na południu i południowym zachodzie ma być duże zachmurzenie i tam miejscami wystąpią opady śniegu. Nocami na wschodzie i północnym wschodzie temperatury spadną do -23, a lokalnie -25 stopni. W ciągu dnia temperatury maksymalne mają wynosić ok. -15 stopni na wschodzie do -5 i -3 stopni na południowym zachodzie - przewiduje Instytut.