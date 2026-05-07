Włochy Są dziurawe i popękane. Przejdą remont Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Krakowiaków i Działkowa do remontu Źródło: ZDM Warszawa

"Ulica Krakowiaków ulicą jest jedynie na odcinku od Al. Krakowskiej do skrzyżowania z ulicami Orzechową i Leonidasa. Dalej to tylko przestrzeń między zabudowaniami zalana lata temu warstwą asfaltu i betonu" - opisali drogowcy w mediach społecznościowych. Nieco lepiej wygląda jej przedłużenie do Łopuszańskiej. Tam już jednak funkcjonuje pod inną nazwą. To ul. Działkowa.

Obie ulice wymagają przebudowy. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął poszukiwania wykonawcy. Na oferty czeka do 15 maja. Wybrana firma od podpisania umowy będzie miała 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji.

Remont ma na celu dostosowanie ulic Krakowiaków i Działkowej do dzisiejszych standardów. "W przyszłości może to pomóc w ożywieniu dziś przede wszystkim przemysłowej okolicy" - podkreślił Zarząd Dróg Miejskich.

Przebudowa jezdni i chodników, ścieżki rowerowe

Jak dokładnie zmienią się ulice?

Drogowcy przygotowali wytyczne, które projekt powinien zawierać. Wykonawca powinien uwzględnić przebudowę jezdni, budowę nowych i remont istniejących chodników, a także budowę nowych przejść dla pieszych z azylami, czy poprawę bezpieczeństwa na istniejących zebrach. Ulice powinny zostać także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miejsca postojowe mają zostać wyznaczone w zatokach. Przewidziana jest także modernizacja systemu odwodnienia.

Skorzystają też rowerzyści. Drogowcy chcą, by po obu stronach ulic powstały drogi dla rowerów. Mają zostać połączone z istniejącą już infrastrukturą i w miarę możliwości odseparowane od chodników pasem zieleni. Droga po zachodniej stronie ul. Działkowej ma mieć minimum trzy metry szerokości – może stać się w przyszłości częścią trasy rowerowej wzdłuż torów WKD. Wykonawca ma też zaprojektować komplet przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Krakowiaków z Leonidasa i Orzechową.

Wykonawca ma również zawrzeć w projekcie modernizację oświetlenia, dotyczy to jezdni, ale też chodników i dróg rowerowych. Mają pojawić się również ławki, kosze na śmieci oraz zieleń.