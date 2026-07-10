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Włochy

Ma więcej dziur niż asfaltu. Zostanie przebudowana

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Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Źródło wideo: ZDM Warszawa
Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa
Drogowcy szykują się do przebudowy ulicy Krakowiaków i jej przedłużenia - Działkowej. Pierwszy krok to projekt. Właśnie wybrali wykonawcę, który ma go przygotować. Ma w nim uwzględnić remont jezdni, chodników i budowę dróg rowerowych.

Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę, która zaprojektuje zmiany na ulicach Krakowiaków i Działkowej. "Zajmie się tym spółka Grafton Projekt, której oferta wyniosła niecałe 640 tysięcy złotych. Po podpisaniu umowy będzie miała 14 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej" - podał.

Jak dokładnie zmienią się ulice, będzie wiadomo dopiero, gdy drogowcy otrzymają gotową dokumentację. Mają jednak wymagania, które wykonawca musi uwzględnić w projekcie. "Wszystkie mają na celu dostosowanie ulic Krakowiaków i Działkowej do dzisiejszych standardów. W przyszłości może to pomóc w ożywieniu dziś przede wszystkim przemysłowej okolicy" - zaznaczyli.

Ulica Krakowiaków zdecydowanie wymaga zmiany. Ulicą jest jedynie na odcinku od Alei Krakowskiej do skrzyżowania z Orzechową i Leonidasa. Dalej to jedynie przestrzeń między zabudowaniami zalana lata temu warstwą asfaltu i betonu. Nieco lepiej wygląda jej przedłużenie do ulicy Łopuszańskiej, już pod nazwą ulicy Działkowej.

Co w projekcie?

Projekt będzie obejmował przebudowę jezdni obu ulic. Miejsca postojowe mają zostać wyznaczone w zatokach. Przewidziana jest także modernizacja systemu odwodnienia. "Planujemy również budowę nowych chodników oraz remont istniejących. Ulice zostaną dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, a nowe przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. Istniejące zebry mają zostać poprawione zgodnie z zaleceniami z audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych" - wymieli drogowcy.

Przebudowa ulic Krakowiaków i Działkowej to też duża zmiana dla rowerzystów. Projekt ma zakładać wybudowanie dwukierunkowych dróg dla rowerów po obu stronach ulic. Mają zostać połączone z istniejącą już infrastrukturą i w miarę możliwości zostać odseparowane od chodników pasem zieleni.

Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

"Droga po zachodniej stronie ulicy Działkowej ma mieć minimum trzy metry szerokości – może stać się w przyszłości częścią trasy rowerowej wzdłuż torów WKD" - zaznaczył ZDM. Wykonawca ma również zaprojektować komplet przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Krakowiaków z Leonidasa i Orzechową.

Dokumentacja ma również obejmować modernizację oświetlenia wzdłuż ulic oraz – w razie potrzeby – budowę nowego. Dotyczy to jezdni, ale też chodników i dróg rowerowych. Projekt przebudowy musi również uwzględniać ustawienie wzdłuż ulic ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia nowych drzew.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Drogi w PolsceRemonty drógRemonty i utrudnienia w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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