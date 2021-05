Byli zakażeni, chcieli lecieć samolotem. Akty oskarżenia przeciwko dwóm obcokrajowcom

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota poinformowała o skierowaniu dwóch aktów oskarżenia. Jak podają śledczy, oba dotyczą obcokrajowców, którzy mimo zakażenia koronawirusem, próbowali wsiąść do samolotu na Lotnisku Chopina.

Dwa takie postępowania zakończyły się pod koniec kwietnia. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota skierowała do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o czyny z art. 165 par. 1 pkt 1 kodeksu karnego, czyli "sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenie epidemiologicznego lub szerzenie się choroby zakaźnej".

Był objęty izolacją, chciał lecieć do Tanzanii

Jak podają śledczy, 24 marca James H. obywatel Wielkiej Brytanii pojawił się w Porcie Lotniczym im. F. Chopina, mimo tego, że był świadomy zakażenia koronawirusem. I dodają, że 48-latek wcześniej dwukrotnie wykonał test na obecność wirusa w organizmie i został objęty obowiązkową izolacją domową. Mężczyzna zamierzał lecieć do Tanzanii.

"Twierdził, że podróż była dla niego niezwykle ważna"

Z kolei 5 kwietnia na tym samym lotnisku pojawił się 43-letni Rza R., obywatelstwa azerskiego. - Pomimo uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność w organizmie wirusa SARS-COV-2 oraz pomimo objęcia obowiązkową izolacja domową do portu lotniczego w celu odbycia podróży do Azerbejdżanu, czym spowodował zagrożenie epidemiologiczne. W trakcie odprawy granicznej ustalono, że figuruje on w systemie jako osoba zakażona – podała prok. Skrzyniarz.