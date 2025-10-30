Logo TVN Warszawa
Kolizja czterech aut na trasie S2 i ogromne utrudnienia

Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 w rejonie Palucha. W godzinach porannego szczytu utworzył się ogromny zator. Drogowcy przestrzegali, że utrudnienia dotyczyło około dziewięciokilometrowego odcinka ekspresówki.

W czwartek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzegała kierowców przed dużym natężeniem ruchu na trasie S2. Jak podano w komunikacie, na jezdni w kierunku Terespola tworzył się z tego powodu zator na odcinku między węzłem Konotopa i zjazdem na aleję Krakowską.

Nasz reporter Mateusz Mżyk ustalił, że na wysokości Palucha doszło do kolizji czterech aut osobowych. - Nie ma osób poszkodowanych. Pojazdy zostały już zabrane na pas awaryjny i droga jest w pełni przejezdna - przekazał około godziny 10.30.

Jak poinformował nas sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji, do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie. - Ta interwencja nie jest jeszcze obsługiwana przez nasz patrol - zastrzegł.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
