Kolizja czterech aut na trasie S2 i ogromne utrudnienia

Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzegała kierowców przed dużym natężeniem ruchu na trasie S2. Jak podano w komunikacie, na jezdni w kierunku Terespola tworzył się z tego powodu zator na odcinku między węzłem Konotopa i zjazdem na aleję Krakowską.

Nasz reporter Mateusz Mżyk ustalił, że na wysokości Palucha doszło do kolizji czterech aut osobowych. - Nie ma osób poszkodowanych. Pojazdy zostały już zabrane na pas awaryjny i droga jest w pełni przejezdna - przekazał około godziny 10.30.

Jak poinformował nas sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji, do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie. - Ta interwencja nie jest jeszcze obsługiwana przez nasz patrol - zastrzegł.

Kolizja czterech aut na trasie S2 Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kolizja czterech aut na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl