Kolizja czterech aut na trasie S2 i ogromne utrudnienia

W czwartek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzegała kierowców przed dużym natężeniem ruchu na trasie S2. Jak podano w komunikacie, na jezdni w kierunku Terespola tworzył się z tego powodu zator na odcinku między węzłem Konotopa i zjazdem na aleję Krakowską.
Nasz reporter Mateusz Mżyk ustalił, że na wysokości Palucha doszło do kolizji czterech aut osobowych. - Nie ma osób poszkodowanych. Pojazdy zostały już zabrane na pas awaryjny i droga jest w pełni przejezdna - przekazał około godziny 10.30.
Jak poinformował nas sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji, do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie. - Ta interwencja nie jest jeszcze obsługiwana przez nasz patrol - zastrzegł.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl