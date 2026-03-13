Na płycie lotniska zderzyły się autobusy

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Sygnał o zdarzeniu lotniskowych autobusów otrzymaliśmy na Kontakt24.

"O godzinie 12 podczas przewożenia pasażerów na lot do Rzeszowa na lotnisku Okęcie doszło do kolizji dwóch autobusów. Nikomu nic się nie stało, kilku pasażerów upadło na podłogę w wyniku zderzenia. W oknach obu autobusów potłukły się szyby" - napisał czytelnik. I wysłał zdjęcia.

Doniesienia potwierdziła policja. - Około 13.45 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, kolizji na płycie lotniska, w której zderzyły się dwa autobusy dowożące pasażerów do samolotów. Jeden z nich jechał pusty, w środku był tylko kierowca, w drugim jechali pasażerowie lecący do Rzeszowa - powiedział st. asp. Dariusz Świderski, oficer prasowy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

- Nikt nie został poszkodowany, na chwilę obecną policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Autobusy uległy uszkodzeniu - dodał Świderski.

Pasażerowie odlecieli

Z kolei rzecznik lotniska zapewnił, że pasażerowie bezpiecznie dotarli na lot do Rzeszowa.

- Faktycznie doszło do stłuczki dwóch autobusów, nie było żadnych poszkodowanych, pasażerowie przesiedli się do innego pojazdu i zostali dowiezieni na rejs - uspokoił Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

