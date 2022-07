Kobieta dźgnięta nożem we Włochach. Partner miał ją zaatakować w trakcie sprzeczki

Policja interweniowała w jednym z mieszkań na terenie Włoch, gdzie doszło do zranienia kobiety. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dźgnięto ją ostrym narzędziem. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Do interwencji policji doszło w czwartek po południu przy ulicy Rybnickiej. - Potwierdzam, że ustalamy na miejscu wszystkie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w jednym z lokali mieszkalnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że miało dojść do zranienia kobiety ostrym narzędziem - poinformował Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. I dodał, że zarówno poszkodowana, jak i uczestniczący w zdarzeniu mężczyzna byli nietrzeźwi.