Kłęby czarnego dymu. Zapaliły się ekrany dźwiękochłonne
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24. "O godzinie 11 został zauważony czarny dym na wysokości jednego z bloków na Ochocie" - napisał nasz czytelnik.
Straż pożarna potwierdza, że interweniowała w rejonie torów kolejowych, gdzie doszło do pożaru ekranów dźwiękochłonnych. Jak informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, sytuacja została opanowana.
Nikt nie został poszkodowany.
Pożar przy linii kolejowej
Osoba zgłaszająca tę sytuację do służb wskazała, że pożar wybuchł na wysokości adresu 1 Sierpnia 32. Na tyłach budynków przebiega tamtędy linia kolejowa łącząca stacje Warszawa Zachodnia i Kraków Główny. W pobliżu torów znajduje się także Park im. Marka Kotańskiego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl