Włochy Kierowca lawety przygnieciony przez uszkodzony ambulans

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 15.30 na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu alei Krakowskiej z Łopuszańską.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni kierowca lawety wciągał na jej podest uszkodzoną karetkę. Jeden z elementów utrzymujących pojazd odczepił się. Karetka stoczyła się na mężczyznę i przygniotła go do autobusu, który zatrzymał się na przystanku - relacjonuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Kierowca lawety z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku.

