Kierowca lawety przygnieciony przez uszkodzony ambulans
Do poważnego w skutkach wypadku doszło przy ulicy Łopuszańskiej. Na kierowcę lawety stoczyła się zepsuta karetka i przygniotła go do stojącego na przystanku autobusu. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 15.30 na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu alei Krakowskiej z Łopuszańską.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni kierowca lawety wciągał na jej podest uszkodzoną karetkę. Jeden z elementów utrzymujących pojazd odczepił się. Karetka stoczyła się na mężczyznę i przygniotła go do autobusu, który zatrzymał się na przystanku - relacjonuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Kierowca lawety z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku.
Czytaj też: Motocyklista zderzył się z autem
