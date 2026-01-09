Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD

Zakres prac na terenie zarządzanym przez WKD obejmuje m.in. rozbiórkę starych peronów i budowę nowych, które będą dłuższe (miałyby co najmniej 80 metrów), wyższe i szersze.
- Zaprojektowanie i budowa nowych peronów wraz z ich wyposażeniem zostaną przeprowadzone według standardów przyjętych na rozbudowanej w 2023 roku o drugi tor linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Standardy te znajdują zastosowanie na kolejnych, sukcesywnie realizowanych na linii WKD obiektach, między innymi w Regułach w 2024 roku - zaznaczył prezes WKD Michał Panfil.
Powstanie też przejście przez tory łączące perony, wyposażone w barierki i labirynty. Zostaną doprowadzone łączniki dróg rowerowych od granicy terenu WKD do przejścia.
Uporządkują otoczenie
Część inwestycji będzie realizowana na terenie należącym do miasta. Obejmie m.in. budowę wind na przystanki autobusowe wzdłuż ul. Łopuszańskiej oraz połączenia z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. W planie jest także wykonanie drugiego przejazdu wyłącznie dla rowerzystów.
- Dzięki dobrej współpracy Warszawy i Warszawskiej Kolei Dojazdowej przebudowa przystanku będzie okazją do kompleksowego uporządkowania otoczenia tego miejsca w taki sposób, żeby przestało być barierą, a stało się łącznikiem. Windy pozwolą na wygodne przesiadki z pociągu na autobus i odwrotnie każdemu, komu trudniej się poruszać i dla kogo schody nie są dobrym rozwiązaniem - zaznaczył zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Artur Rejzner.
Unijne dofinansowanie
Szacowany koszt prac to ponad 11 milionów złotych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na przełomie II i III kwartału tego roku, a ich zakończenie najpóźniej w następnym. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego programu FEnIKS 2021–2027.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa