Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD

Zakres prac na terenie zarządzanym przez WKD obejmuje m.in. rozbiórkę starych peronów i budowę nowych, które będą dłuższe (miałyby co najmniej 80 metrów), wyższe i szersze.

- Zaprojektowanie i budowa nowych peronów wraz z ich wyposażeniem zostaną przeprowadzone według standardów przyjętych na rozbudowanej w 2023 roku o drugi tor linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Standardy te znajdują zastosowanie na kolejnych, sukcesywnie realizowanych na linii WKD obiektach, między innymi w Regułach w 2024 roku - zaznaczył prezes WKD Michał Panfil.

Powstanie też przejście przez tory łączące perony, wyposażone w barierki i labirynty. Zostaną doprowadzone łączniki dróg rowerowych od granicy terenu WKD do przejścia.

Stacja WKD Raków i jej otoczenie przed zmianami

Uporządkują otoczenie

Część inwestycji będzie realizowana na terenie należącym do miasta. Obejmie m.in. budowę wind na przystanki autobusowe wzdłuż ul. Łopuszańskiej oraz połączenia z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. W planie jest także wykonanie drugiego przejazdu wyłącznie dla rowerzystów.

- Dzięki dobrej współpracy Warszawy i Warszawskiej Kolei Dojazdowej przebudowa przystanku będzie okazją do kompleksowego uporządkowania otoczenia tego miejsca w taki sposób, żeby przestało być barierą, a stało się łącznikiem. Windy pozwolą na wygodne przesiadki z pociągu na autobus i odwrotnie każdemu, komu trudniej się poruszać i dla kogo schody nie są dobrym rozwiązaniem - zaznaczył zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Artur Rejzner.

Unijne dofinansowanie

Szacowany koszt prac to ponad 11 milionów złotych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na przełomie II i III kwartału tego roku, a ich zakończenie najpóźniej w następnym. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego programu FEnIKS 2021–2027.