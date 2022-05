Pijany urzędnik prowadził auto, jechał zygzakiem. Nagrał go inny kierowca

Wszystko wskazywało na to, że był pijany. Jechał zygzakiem, miał problem z hamowaniem i wymijaniem. Jego dziwne zachowanie zauważył inny kierowca, który nagrał niebezpieczną jazdę i zgłosił napotkanym policjantom. Jak się okazało, pijany kierowca to jeden z naczelników Urzędu Dzielnicy Włochy.

Przejeżdżał obok przedszkola

- Samochód zauważyłem, gdy zjeżdżał z ronda w ulicę Bakalarską. Po zjeździe poruszał się zygzakiem. Na początku pomyślałem, że może szuka miejsca parkingowego. Wjechał później w Borsuczą i Podborską, żeby skręcić do Urzędu Dzielnicy Włochy. Też tam jechałem. Musiałem skupić się bardziej na jeździe, zachowywałem odpowiedni dystans, trzymałem cały czas nogę na hamulcu - opisał Kontaktowi 24.

- Wjechałem za tym samochodem, kierowca udał się na parking pracowniczy. Gdy wyszedłem z samochodu, poszedłem do ochrony i powiedziałem, że najprawdopodobniej ich pracownik przyjechał do pracy pod wpływem alkoholu. Na parkingu był też patrol policji, która interweniowała na miejscu w innej sprawie. Powiedziałem policjantowi o swoich przypuszczeniach - powiedział.

Policja: badanie świadczy o niedawnym spożyciu alkoholu

- 46-letni kierujący mazdą został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Pierwsze badanie wykazało obecność 0,96 miligramów alkoholu na litr a drugie - 1,08 miligrama ( około 2,2 promila - red. ), co świadczy o niedawnym spożyciu alkoholu ze względu na tendencję wzrostową. Mężczyzna został zatrzymany, jednak ze względu na jego stan nie można było na razie przeprowadzić z nim czynności, które zostaną przeprowadzone po tym, ja zatrzymany wytrzeźwieje - poinformował.

Pijany urzędnik

Według relacji czytelnika Kontaktu 24, zatrzymany mężczyzna to naczelnik jednego z wydziałów Urzędu Dzielnicy Włochy.

Potwierdziła to Małgorzata Kink, rzeczniczka prasowa urzędu. - Pan naczelnik cały zeszły tydzień przebywał na urlopie, dziś rano nie stawił się do pracy. Został zatrzymany na parkingu, przed budynkiem urzędu, czyli nie w miejscu pracy. Teraz czynności w tej sprawie wykonuje policja, więc na tę chwilę są to wszystkie informacje, jakich mogę udzielić - powiedziała.