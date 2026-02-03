Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina

Parada Akcji Zima na Lotnisku Chopina Źródło: Anna Dermont/Lotnisko Chopina

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Około godziny 7 podczas załadunku śmieci do śmieciarki doszło do ich samozapłonu na rampie załadunkowej lotniska. W tej chwili trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - mówi starszy aspirant Dariusz Świderski, oficer prasowy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Jak podkreśla, nie ma osób poszkodowanych.

- Przy tego typu zdarzeniach z automatu działają procedury portu lotniczego. Biorą w nich udział przedstawiciele służb tutaj funkcjonujących, czyli policji, straży pożarnej oraz straży granicznej. Na miejsce przyjeżdża też karetka pogotowia - wyjaśnia st. asp. Świderski.

"Nie było żadnego zagrożenia"

Informację o zdarzeniu potwierdza także Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina. Jak przekazuje, "doszło do incydentu podczas obsługi wywozu śmieci".

- Obowiązujące procedury zadziałały. Zdarzenie w żaden sposób nie wpłynęło na sytuację operacyjną lotniska. Dalsze czynności prowadzą służby - dodaje.

Zarówno policja, jak i Lotnisko Chopina zapewniają, że incydent miał miejsce w strefie niedostępnej dla pasażerów. - Nie było żadnego zagrożenia dla pracowników lotniska oraz pasażerów - podkreśla Piotr Rudzki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD