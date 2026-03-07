Logo TVN Warszawa
Włochy

Grzyb na ścianie, wilgoć na suficie, woda pod podłogą. Urząd: bo mieszkańcy zaklejają kratki

|
Mieszkańcy skarżą się na grzyb
Fatalne warunki w kamienicy przy ul. Chrobrego 8
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zapadający się dach, brak ocieplenia, pleśń, grzyb, woda na ścianach i pod podłogą. Takie warunki panują w mieszkaniach komunalnych w kamienicy w warszawskich Włochach. Według urzędników, generalny remont blokuje niejasna sytuacja prawna budynku.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • O fatalnym stanie kamienicy przy ulicy Chrobrego 8 poinformowała nas jedna z mieszkanek. Kobiecie z dwójką dzieci przydzielono tam lokal komunalny w 2020 roku. Drobne naprawy i odgrzybianie musi załatwiać we własnym zakresie.
  • Stan budynku jest dramatyczny, o czym przekonujemy się na własne oczy: grzyb, brud, pleśń, wilgoć. Kamienica jest nieocieplona, a specjalista, którego radzili się mieszkańcy, stwierdził, że z grzybem nic się nie da zrobić.
  • W przedwojennej kamienicy mieszka kilka rodzin. Na piętrze mieszkanie zajmuje emerytka, która nie ma łazienki z prawdziwego zdarzenia, a sufit w jej salonie wygląda jakby lada chwila miał się zawalić.
  • W urzędzie dzielnicy dowiadujemy się, że przy obecnym stanie prawnym nieruchomości "nie ma podstaw do ponoszenia wydatków na podniesienie standardu budynku".
  • Urzędnicy twierdzą, że wilgoci winni są mieszkańcy, bo "zaklejają kratki wentylacyjne i szczelnie zamykają okna".

O historii tego budynku wiadomo niewiele. Wzmianek o nim trudno doszukać się zarówno w sieci, jak i u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego rzeczniczka Anna Śmigielska odpowiada krótko: "Budynek przy Chrobrego 8 w Warszawie, nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie posiadamy również informacji na temat jego historii".

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Zwiń opisWięcej
