Grzyb na ścianie, wilgoć na suficie, woda pod podłogą. Urząd: bo mieszkańcy zaklejają kratki

Kluczowe fakty:

O fatalnym stanie kamienicy przy ulicy Chrobrego 8 poinformowała nas jedna z mieszkanek. Kobiecie z dwójką dzieci przydzielono tam lokal komunalny w 2020 roku. Drobne naprawy i odgrzybianie musi załatwiać we własnym zakresie.

Stan budynku jest dramatyczny, o czym przekonujemy się na własne oczy: grzyb, brud, pleśń, wilgoć. Kamienica jest nieocieplona, a specjalista, którego radzili się mieszkańcy, stwierdził, że z grzybem nic się nie da zrobić.

W przedwojennej kamienicy mieszka kilka rodzin. Na piętrze mieszkanie zajmuje emerytka, która nie ma łazienki z prawdziwego zdarzenia, a sufit w jej salonie wygląda jakby lada chwila miał się zawalić.

W urzędzie dzielnicy dowiadujemy się, że przy obecnym stanie prawnym nieruchomości "nie ma podstaw do ponoszenia wydatków na podniesienie standardu budynku".