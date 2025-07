Problemy na lotniskach. Opóźnione starty

Sytuacja na Lotnisku Chopina po awarii w PAŻP Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzeczniczka Lotniska Chopina potwierdziła, że w sobotę przed południem pojawiły problemy ze startem samolotów z Warszawy.

"W związku z awarią systemów informatycznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na terenie całego kraju, obecnie niemożliwe jest wykonywanie operacji startów samolotów. Operacje lądowań odbywają się zgodnie z procedurami" - poinformowała rzeczniczka naszą redakcję po godzinie 11 w krótkim oświadczeniu.

Podkreśliła jednocześnie, że "bezpieczeństwo pasażerów i załóg pozostaje najwyższym priorytetem". "Monitorujemy sytuację na bieżąco i o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - dodała.

Po godzinie 12 na portalu X poinformowano: "Operacja startów i lądowań na Lotnisku Chopina zostały w pełni przywrócone i odbywają się bez utrudnień".

EDYCJA KOMUNIKATU:



⚠️ Ważna informacja dla Pasażerów.



Operacje startów i lądowań na Lotnisku Chopina zostały w pełni przywrócone i odbywają się już BEZ UTRUDNIEŃ.



W sprawie informacji nt. opóźnionych lotów prosimy o kontakt bezpośrednio z przewoźnikiem.



- - - - - - - - - -… — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) July 19, 2025 Rozwiń

Pasażerów czekają opóźnienia

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska ustaliła, że przed południem doszło do startu samolotu z Okęcia do hiszpańskiego Alicante. - Udało mu się normalnie wystartować. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu systemów zapasowych - przekazała.

Wkrótce starty rozpoczęły kolejne samoloty, oczekujące w kolejce do opuszczenia płyty lotniska. Jak wynika z danych w serwisie Flightradar24, koło południa z Okęcia wyruszyły także m.in. samoloty do Pragi, Sofii i Krakowa.

Jak zauważyła reporterka TVN24, pasażerowie podróżujący w sobotę z Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami. W przypadku lotów zaplanowanych przed południem, niektóre z nich złapały kilkunasto- lub kilkudziesięciominutowe opóźnienie, są też połączenia spóźnione o około godzinę.

- Mamy sezon wakacyjny, wiele osób tutaj, to osoby wybierające się na wakacje - zaznaczyła.

Problemy na innych lotniskach

Podobne problemy występowały też w innych polskich portach lotniczych. Jak sprawdził reporter TVN24 Paweł Popkowski, we Wrocławiu sytuacja wraca do normy. Przerwa w stolicy Dolnego Śląska trwała - jak relacjonował Popkowski - nieco ponad godzinę, wówczas żadne samoloty z Wrocławia nie startowały. - Starty już się odbywają, również te opóźnionych maszyn - przekazał reporter. Jak zaznaczył jednak, opóźnienia mogą sięgać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minut.

Sytuacja na lotnisku we Wrocławiu Źródło: TVN24

Jak przekazał z kolei Adam Krajewski, reporter TVN24 z Gdańska na tamtejszym lotnisku "jedyny samolot wyświetlający się jako opóźniony to samolot mający wystartować do Warszawy".

Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy w mediach społecznościowych zaapelował do pasażerów: "Pasażerów prosimy, aby byli w stałym kontakcie z liniami lotniczymi. Osoby przebywające na lotnisku prosimy o zgłaszanie się do agentów handlingowych, którzy pomogą w uzyskaniu informacji".

📣 Pilna informacja dla pasażerów #airportgdansk! Z powodu awarii systemów informatycznych Polskiej Agencji Żeglugi... Posted by Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy on Saturday, July 19, 2025 Rozwiń

Utrudnienia wystąpiły też na lotnisku w Krakowie. - Mieliśmy kilka opóźnień, jeśli chodzi o starty. Dwa takie dłuższe do Dublina i Edynburga. Lądowania odbywały się cały czas normalnie, nie było żadnych zakłóceń - powiedziała Natalia Vince z biura prasowego krakowskiego lotniska. Jak dodała, te najdłuższe opóźnienia sięgały 1,5 godziny. Problemy - jak opisała Vince - trwały około trzech godzin, ale "nie zakłóciło to działania krakowskiego lotniska". - Nie zauważyliśmy, żeby pasażerowie byli zdenerwowani - stwierdziła.

Sytuacja na lotnisku w Krakowie Źródło: TVN24

W Poznaniu - jak wynika z komunikatu lotniska - sytuacja jest pod kontrolą. "Na ten moment nie ma większych utrudnień. Jednak w przypadku przedłużenia awarii, w ciągu najbliższych kilku godzin, możliwe są opóźnienia w odlotach oraz przylotach w naszym Porcie Lotniczym" - poinformowano w mediach społecznościowych.

‼️ UWAGA ‼️ W związku z awarią systemu zarządzania ruchem lotniczym na terenie całego kraju, mogą występować... Posted by POZnan Airport on Saturday, July 19, 2025 Rozwiń

Problemy nie ominęły też lotniska w Katowicach. Jak przekazano w mediach społecznościowych, mogą tam "występować niewielkie opóźnienia startów i lądowań".

⚠️ Ważna informacja dla Pasażerów. ➡️ W związku z awarią systemów informatycznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej... Posted by Katowice Airport on Saturday, July 19, 2025 Rozwiń

Sytuacja na lotnisku w Warszawie i w Katowicach Źródło: TVN24

Awaria systemu zarządzania ruchem

W sobotę rano doszło do awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym, używanego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - Przeszliśmy na system zapasowy - przekazał na antenie TVN24 rzecznik PAŻP Marcin Hadaj.

Jak powiedział, w praktyce oznacza to, że "w polskiej przestrzeni powietrznej może poruszać się mniej samolotów". Poinformował, że "samoloty, które dolatują do polskich lotnisk lądują i wszystko jest pod kontrolą, podobnie jak cały ruch, który znajduje się w tej chwili w polskiej przestrzeni".

- Dochodzi do drobnych ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość startów z części polskich lotnisk - mówił rzecznik PAŻP.