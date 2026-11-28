Włochy Fotografował stanowiska kontroli granicznej. Do Polski nie wjechał Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, po przylocie samolotu z Kutaisi.

"Oczekując na odprawę paszportową, mężczyzna wykonywał telefonem komórkowym zdjęcia stanowisk kontroli granicznej. Na zachowanie podróżnego zareagowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, którzy za naruszenie przepisów porządkowych obowiązujących na lotnisku nałożyli na niego mandat karny na podstawie art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze" - przekazała Straż Graniczna.

Po poinformowaniu o obowiązujących na lotnisku przepisach, Gruzin usunął wykonane zdjęcia z pamięci telefonu.

Do Polski nie wjechał

Funkcjonariusze przyjrzeli się też warunkom wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski. W trakcie kontroli granicznej ustalono, że dane obywatela Gruzji figurują w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Z tego względu mężczyźnie odmówiono wjazdu do naszego kraju.

Straż Graniczna przypomniała, że zgodnie z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 roku, fotografowanie i filmowanie określonych stanowisk kontroli bez stosownego zezwolenia jest zabronione.

"Podróżni powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie w strefach kontroli granicznej i bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie obowiązujących na lotnisku przepisów porządkowych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny" - podkreślono w komunikacie.