Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do interwencji doszło w strefie odlotów warszawskiego Lotniska Chopina.

- Zgłoszenie o pozostawionym bagażu wpłynęło do nas o godzinie 16.40. Przybyłe na miejsce służby dokonały sprawdzenia pirotechnicznego – potwierdza mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

200 osób ewakuowanych

Jak wskazał policjant, blisko 200 osób zostało ewakuowanych.

- W tym momencie właściciel bagażu wraca na lotnisko – dodał mł. asp. Chmura.

Ze względów bezpieczeństwa zamknięta była strefa odlotów, ograniczony był także dojazd do tego terenu.

Obecnie zdarzenie nie powoduje już żadnych utrudnień.

Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów w podróży na upragnione wakacje, a także sankcji karnych w postaci mandatu. przypomina Straż Graniczna

OGLĄDAJ: TVN24 HD