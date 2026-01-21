Do interwencji doszło w strefie odlotów warszawskiego Lotniska Chopina.
- Zgłoszenie o pozostawionym bagażu wpłynęło do nas o godzinie 16.40. Przybyłe na miejsce służby dokonały sprawdzenia pirotechnicznego – potwierdza mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
200 osób ewakuowanych
Jak wskazał policjant, blisko 200 osób zostało ewakuowanych.
- W tym momencie właściciel bagażu wraca na lotnisko – dodał mł. asp. Chmura.
Ze względów bezpieczeństwa zamknięta była strefa odlotów, ograniczony był także dojazd do tego terenu.
Obecnie zdarzenie nie powoduje już żadnych utrudnień.
Podróżni powinni pilnować swoich bagaży i nie pozostawiać ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów w podróży na upragnione wakacje, a także sankcji karnych w postaci mandatu.
