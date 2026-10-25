Włochy Ewakuacja Lotniska Chopina z powodu bagażu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Inna Poliakovska / Shutterstock

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"Z uwagi na pozostawiony bagaż zostały wprowadzone procedury związane z częściową ewakuacją terminala. Zablokowane zostały również wybrane jezdnie przed terminalem, dojazd jest znacznie utrudniony" - podało po godzinie 14 w mediach społecznościowych Lotnisko Chopina. Pracownicy stołecznego portu lotniczego prosili pasażerów o stosowanie się do poleceń służb państwowych oraz lotniskowych, które działały na miejscu.

"Takie sytuacje są zawsze traktowane poważnie"

O 15.13 w kolejnym wpisie poinformowano o zakończeniu akcji.

"Częściowa ewakuacja terminala spowodowana pozostawionym bagażem została zakończona. Ruch w terminalu oraz na drogach dojazdowych jest przywracany. Przepraszamy, za utrudnienia i jednocześnie przypominamy o niepozostawianiu bagażu bez opieki na lotnisku - takie sytuacje są przez nasze służby zawsze traktowane poważnie i wprowadzane są procedury bezpieczeństwa" - podano w komunikacie.

⚠️ Aktualizacja nt. bieżącej sytuacji na lotnisku (25.10.2026, godz. 15:13). ✅ Częściowa ewakuacja terminala spowodowana pozostawionym bagażem została zakończona. Ruch w terminalu oraz na drogach dojazdowych jest przywracany. ‼️ Przepraszamy, za utrudnienia i jednocześnie przypominamy o niepozostawianiu bagażu bez opieki na lotnisku - takie sytuacje są przez nasze służby zawsze traktowane poważnie i wprowadzane są procedury bezpieczeństwa! — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) October 25, 2026

Pozostawiony na lotniskach bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie. Grozi za to mandat w wysokości 500 złotych.

Z powodu działań służb i zamknięcia terminalów odlotów i przylotów na Lotnisku były też utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 148, 175 oraz 188, które w czasie akcji zostały skierowane na trasy objazdowe.

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