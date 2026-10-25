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Włochy

Ewakuacja Lotniska Chopina z powodu bagażu

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Ewakuacja Lotniska Chopina w Wigilię (zdjęcie ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Inna Poliakovska / Shutterstock
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W niedzielę w godzinach popołudniowych ewakuowano część pasażerów przebywających na Lotnisku Chopina. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż. Akcja już się zakończyła.

"Z uwagi na pozostawiony bagaż zostały wprowadzone procedury związane z częściową ewakuacją terminala. Zablokowane zostały również wybrane jezdnie przed terminalem, dojazd jest znacznie utrudniony" - podało po godzinie 14 w mediach społecznościowych Lotnisko Chopina. Pracownicy stołecznego portu lotniczego prosili pasażerów o stosowanie się do poleceń służb państwowych oraz lotniskowych, które działały na miejscu.

"Takie sytuacje są zawsze traktowane poważnie"

O 15.13 w kolejnym wpisie poinformowano o zakończeniu akcji.

"Częściowa ewakuacja terminala spowodowana pozostawionym bagażem została zakończona. Ruch w terminalu oraz na drogach dojazdowych jest przywracany. Przepraszamy, za utrudnienia i jednocześnie przypominamy o niepozostawianiu bagażu bez opieki na lotnisku - takie sytuacje są przez nasze służby zawsze traktowane poważnie i wprowadzane są procedury bezpieczeństwa" - podano w komunikacie.

Pozostawiony na lotniskach bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie. Grozi za to mandat w wysokości 500 złotych.

Z powodu działań służb i zamknięcia terminalów odlotów i przylotów na Lotnisku były też utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 148, 175 oraz 188, które w czasie akcji zostały skierowane na trasy objazdowe.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Lotnisko Chopinalotnisko
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