Włochy Ewakuacja Lotniska Chopina. Służby sprawdzały bagaż Oprac. Dariusz Gałązka |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Ewakuację terminalu na Lotnisku Chopina zarządzono około godziny 16. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielem portu lotniczego.

- Potwierdzam, że ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż na terenie jednego z terminali przeprowadzono ewakuację. W tej chwili na miejscu trwają czynności służb - przekazał nam około godziny 16.30 Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

O godzinie 18 Rudzki poinformował, że ewakuacja została zakończona. Terminal funkcjonuje normalnie.

Ewakuacja Lotniska Chopina Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl