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Włochy

Ewakuacja Lotniska Chopina. Służby sprawdzały bagaż

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Ewakuacja Lotniska Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
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We wtorek w godzinach popołudniowych służby ewakuowały pasażerów przebywających na Lotnisku Chopina. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.

Ewakuację terminalu na Lotnisku Chopina zarządzono około godziny 16. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielem portu lotniczego.

- Potwierdzam, że ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż na terenie jednego z terminali przeprowadzono ewakuację. W tej chwili na miejscu trwają czynności służb - przekazał nam około godziny 16.30 Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

O godzinie 18 Rudzki poinformował, że ewakuacja została zakończona. Terminal funkcjonuje normalnie.

Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Lotnisko ChopinaOkęcie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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