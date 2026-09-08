Ewakuacja Lotniska Chopina. Służby sprawdzały bagaż
Ewakuację terminalu na Lotnisku Chopina zarządzono około godziny 16. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielem portu lotniczego.
- Potwierdzam, że ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż na terenie jednego z terminali przeprowadzono ewakuację. W tej chwili na miejscu trwają czynności służb - przekazał nam około godziny 16.30 Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.
O godzinie 18 Rudzki poinformował, że ewakuacja została zakończona. Terminal funkcjonuje normalnie.
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło: tvnwarszawa.pl