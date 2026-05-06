Ewakuacja na Lotnisku Chopina
O szczegóły zapytaliśmy rzecznika Lotnisku Chopina.
- Ewakuowane zostały strefy C, D i E w hali przylotów i odlotów. Trwa akcja służb. Samoloty lądują i startują normalnie - poinformował po godzinie 15 Piotr Rudzki.
W związku z pozostawionym bagażem występowały utrudnienia na części linii dojazdowych na lotnisko.
Ewakuacja zakończyła się o godzinie 15.55. W pozostawionym bagażu nie stwierdzono zagrożenia.
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl