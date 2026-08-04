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Włochy

Podrobione dokumenty i fałszywe nazwisko. Muszą wrócić do swoich krajów

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Dwaj cudzoziemcy z odmową wjazdu do Polski (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
Chcieli przekroczyć granicę, wykorzystując podrobione dokumenty oraz zmienione dane osobowe, choć obaj mieli zakazy wjazdu do strefy Schengen. Strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcie zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy będą musieli wrócić do swoich krajów.

Pierwszy mężczyzna - 27-letni obywatel Turcji - przyleciał do Warszawy z Sarajewa, deklarując przyjazd w celach turystycznych. Do kontroli granicznej przedstawił bułgarski paszport oraz dowód osobisty.

Chciał obejść trzyletni zakaz

"Szczegółowa weryfikacja dokumentów wykazała, że oba zostały podrobione na wzór oryginalnych. Funkcjonariusze ujawnili również w paszporcie dwie podrobione odbitki stempli tureckiej i bośniackiej kontroli granicznej. Dodatkowo ustalono, że cudzoziemiec figuruje w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej jako osoba, wobec której obowiązuje zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen. Trzyletni zakaz został orzeczony w związku z wydaną rok wcześniej decyzją o zobowiązaniu do powrotu" - poinformowała rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Funkcjonariuszka zapewniła, że strażnicy wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania przekroczenia granicy RP "wbrew przepisom, podstępem, z wykorzystaniem podrobionych dokumentów". Mężczyzna otrzymał również decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

Zmienił nazwisko

Drugim podróżnym był 38-letni obywatel Albanii, który przyleciał do Warszawy z Tirany. W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili, że dane biometryczne mężczyzny figurują w systemach Straży Granicznej jako osoby objętej zakazem wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. "Jak wykazała weryfikacja, cudzoziemiec zmienił nazwisko w czasie obowiązywania zakazu, próbując w ten sposób ukryć swoją tożsamość. Wpisu do systemu dokonały właściwe organy Królestwa Niderlandów" - wyjaśniła Bielec.

Jak dodała, wobec obywatela Albanii również wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP. Do czasu odlotu do kraju pochodzenia pozostaje pod nadzorem funkcjonariuszy straży granicznej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż Graniczna
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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