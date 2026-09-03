Samochód dachował w Alejach Jerozolimskich. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
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Pierwszą informację o wypadku w Alejach Jerozolimskich, za ulicą Łopuszańską, otrzymaliśmy na Kontakt24. "Zablokowane Aleje w stronę Pruszkowa. Wypadek na rozjeździe za Łopuszańską. Samochód leży na dachu" - napisał czytelnik.
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 16.50
- Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem wjechała w tył innego samochodu osobowego. W wyniku tego Ford dachował. Kierująca tym autem wraz z dwójką dzieci trafiła do szpitala - poinformował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Policjanci przebadali kierowców na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt 24