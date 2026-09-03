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Samochód dachował w Alejach Jerozolimskich. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci

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Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Agnieszka
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W Alejach Jerozolimskich na środkowym pasie dachował samochód. Do zdarzenia doszło po tym, jak kierująca Fordem uderzyła w inne auto. Kobieta wraz z dwójką dzieci trafiła do szpitala.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o wypadku w Alejach Jerozolimskich, za ulicą Łopuszańską, otrzymaliśmy na Kontakt24. "Zablokowane Aleje w stronę Pruszkowa. Wypadek na rozjeździe za Łopuszańską. Samochód leży na dachu" - napisał czytelnik.

Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)

Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Źródło: Kontakt24 / Agnieszka
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 16.50

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem wjechała w tył innego samochodu osobowego. W wyniku tego Ford dachował. Kierująca tym autem wraz z dwójką dzieci trafiła do szpitala - poinformował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci przebadali kierowców na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt 24
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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