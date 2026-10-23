Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Przeskoczył ogrodzenie schroniska, by zabrać psa na spacer. Grozi mu surowa kara

|
Podejrzany o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu
Schronisko na Paluchu z rekordową liczbą zwierząt (materiał z 2019 roku)
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci z warszawskich Włoch zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu. 51-latek twierdził, że chciał wyprowadzić go na spacer, ale nie dostał na to zgody od dyrekcji. Grozi mu kara więzienia.

Zgłoszenie policjanci otrzymali w poniedziałek, 19 października. Jak ustalili na miejscu, mężczyzna przedostał się na teren schroniska dla zwierząt, przeskakując ogrodzenie. "Następnie udał się do jednego z boksów, skąd zabrał psa rasy mieszanej, po czym próbował opuścić teren schroniska" - relacjonuje w komunikacie aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Mężczyznę zauważyli pracownicy schroniska. Zatrzymali go wraz z czworonogiem. Pies powrócił do swojego boksu. 51-latek został przekazany policji.

Podejrzany o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu
Podejrzany o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

"Chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer"

"W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ - jak twierdził - dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić" - informuje rzeczniczka KRP Warszawa III.

Jak dowiadujemy się w komendzie, mężczyzna był wolontariuszem schroniska, ale utracił zgodę na wyprowadzanie zwierząt, ponieważ w przeszłości nie stosował się do zasad obowiązujących w placówce.

Zarzut kradzieży

Zatrzymany trafił do komisariatu we Włochach. We wtorek sprawą zajęli się funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy. Na podstawie zgromadzonego przez nich materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Grozi mu kara od roku do dziesięciu lat więzienia.

Stanowisko schroniska

O odniesienie się do poniedziałkowej sytuacji poprosiliśmy przedstawicieli Schroniska na Paluchu. Odmawiają oni jednak ujawniania szczegółów, zarówno dotyczących próby kradzieży psa, jak i wcześniejszej współpracy z wolontariuszem.

"Bezpieczeństwo zwierząt, osób przebywających na terenie Schroniska oraz mienia placówki pozostaje dla nas priorytetem. W przypadku stwierdzenia naruszeń podejmujemy odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami" - informuje Dział Promocji i Edukacji Schroniska na Paluchu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie
Ucieczka przed policją, promile i wyrok w trybie przyspieszonym
Okolice
Demonstracja pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję"
"Czerwona kartka za aborcję". Demonstracja przed Sejmem i interwencja policji
Śródmieście
Marek Dunin-Wąsowicz
Zmarł Marek Dunin-Wąsowicz
Żoliborz
Wypadek na A1. Trzy osoby nie żyją
"Szokująca prędkość na drodze powinna się kończyć szokującą kwalifikacją prawną"
Śródmieście
Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Młoda wilczyca zginęła pod kołami auta
Okolice
Sprawca ataku w centrum zatrzymany
Napaść w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 37-latka podejrzewanego o atak
Śródmieście
Przebudowa przystanku Józefów na linii otwockiej
Wycięli tysiące drzew i krzewów. Wiadomo, kto zaprojektuje zieleń od nowa
Wawer
Celował w przechodnia bronią
Celował w przechodnia. Trafił w okno, pocisk wpadł do mieszkania
Okolice
Dron należał do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Stracili łączność z dronem, spadł pod Warszawą. Wyjaśnienia wojskowych
Klaudia Kamieniarz, Alicja Glinianowicz
Tak może wyglądać nowe wejście do stacji metra Centrum
Zaprojektują nowe wejścia do metra. Mają mieć "ekspresyjną geometrię"
Klaudia Kamieniarz
38-latek podejrzany o zabójstwo matki
W sobotę wprowadził się do matki, w niedzielę już nie żyła. Syn podejrzany o zabójstwo
Okolice
Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach
Mówił, że nie potrafi otworzyć walizek. Grozi mu długa odsiadka
Włochy
Szefa ratowników szukała policja, jego strój założył inny medyk
Policjanci z alkomatem szukali szefa ratowników, w jego strój przebrał się inny medyk
Artur Węgrzynowicz
Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada
Zaatakował maczetą sąsiada. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Okolice
Ulica Modlińska w Warszawie
Remont Modlińskiej. Drogowcy zamkną buspas, będą też zwężenia
Białołęka
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd stanął po stronie dyrektora muzeum. Ministerstwo przegrało w sądzie
Żoliborz
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Pociągi ominą Powiśle i Śródmieście. Duże zmiany na kolei od weekendu
Komunikacja
Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu
Pies przez kilka dni był zamknięty w mieszkaniu. Policjanci weszli przez okno
Okolice
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot rozbił się na Bemowie. Czarną skrzynkę odczytali w Waszyngtonie
Piotr Bakalarski
Żołnierz, który postrzelił migranta, został uniewinniony
Postrzelił migranta podczas służby na granicy. Jest wyrok sądu
Śródmieście
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Na nowym przystanku zatrzyma się 128 pociągów
Wola
Z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu
Ukradł hulajnogę. Z kradzieży uczynił stałe źródło dochodu
Mokotów
Dziki w Warszawie
Odstrzał dzików w Warszawie. Chcieli unieważnić uchwałę, wojewoda zdecydował
Klaudia Kamieniarz
Nie żyje kierowca ciężarówki, który zderzył się z pociągiem w miejscowości Sokolniki Suche
Wjechał pod pociąg, doszło do katastrofy. Kierowca ciężarówki nie żyje
Alicja Glinianowicz
Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek
Kierowca potrącił łosia, nie żyje 24-letni pasażer
Okolice
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Ukradł samochód w Czechach, zatrzymali go w Radomiu
Okolice
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Już 26 osób z zarzutami
Okolice
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał dwa promile
Okolice
Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia
Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Okolice
16-latek miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób
Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa wielu osób
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki