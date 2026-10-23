Włochy Przeskoczył ogrodzenie schroniska, by zabrać psa na spacer. Grozi mu surowa kara Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Schronisko na Paluchu z rekordową liczbą zwierząt (materiał z 2019 roku) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Zgłoszenie policjanci otrzymali w poniedziałek, 19 października. Jak ustalili na miejscu, mężczyzna przedostał się na teren schroniska dla zwierząt, przeskakując ogrodzenie. "Następnie udał się do jednego z boksów, skąd zabrał psa rasy mieszanej, po czym próbował opuścić teren schroniska" - relacjonuje w komunikacie aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Mężczyznę zauważyli pracownicy schroniska. Zatrzymali go wraz z czworonogiem. Pies powrócił do swojego boksu. 51-latek został przekazany policji.

Podejrzany o kradzież psa ze Schroniska na Paluchu Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

"Chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer"

"W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ - jak twierdził - dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić" - informuje rzeczniczka KRP Warszawa III.

Jak dowiadujemy się w komendzie, mężczyzna był wolontariuszem schroniska, ale utracił zgodę na wyprowadzanie zwierząt, ponieważ w przeszłości nie stosował się do zasad obowiązujących w placówce.

Zarzut kradzieży

Zatrzymany trafił do komisariatu we Włochach. We wtorek sprawą zajęli się funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy. Na podstawie zgromadzonego przez nich materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Grozi mu kara od roku do dziesięciu lat więzienia.

Stanowisko schroniska

O odniesienie się do poniedziałkowej sytuacji poprosiliśmy przedstawicieli Schroniska na Paluchu. Odmawiają oni jednak ujawniania szczegółów, zarówno dotyczących próby kradzieży psa, jak i wcześniejszej współpracy z wolontariuszem.

"Bezpieczeństwo zwierząt, osób przebywających na terenie Schroniska oraz mienia placówki pozostaje dla nas priorytetem. W przypadku stwierdzenia naruszeń podejmujemy odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami" - informuje Dział Promocji i Edukacji Schroniska na Paluchu.