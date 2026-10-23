Przeskoczył ogrodzenie schroniska, by zabrać psa na spacer. Grozi mu surowa kara
Zgłoszenie policjanci otrzymali w poniedziałek, 19 października. Jak ustalili na miejscu, mężczyzna przedostał się na teren schroniska dla zwierząt, przeskakując ogrodzenie. "Następnie udał się do jednego z boksów, skąd zabrał psa rasy mieszanej, po czym próbował opuścić teren schroniska" - relacjonuje w komunikacie aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
Mężczyznę zauważyli pracownicy schroniska. Zatrzymali go wraz z czworonogiem. Pies powrócił do swojego boksu. 51-latek został przekazany policji.
"Chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer"
"W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ - jak twierdził - dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić" - informuje rzeczniczka KRP Warszawa III.
Jak dowiadujemy się w komendzie, mężczyzna był wolontariuszem schroniska, ale utracił zgodę na wyprowadzanie zwierząt, ponieważ w przeszłości nie stosował się do zasad obowiązujących w placówce.
Zarzut kradzieży
Zatrzymany trafił do komisariatu we Włochach. We wtorek sprawą zajęli się funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy. Na podstawie zgromadzonego przez nich materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
Grozi mu kara od roku do dziesięciu lat więzienia.
Stanowisko schroniska
O odniesienie się do poniedziałkowej sytuacji poprosiliśmy przedstawicieli Schroniska na Paluchu. Odmawiają oni jednak ujawniania szczegółów, zarówno dotyczących próby kradzieży psa, jak i wcześniejszej współpracy z wolontariuszem.
"Bezpieczeństwo zwierząt, osób przebywających na terenie Schroniska oraz mienia placówki pozostaje dla nas priorytetem. W przypadku stwierdzenia naruszeń podejmujemy odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami" - informuje Dział Promocji i Edukacji Schroniska na Paluchu.