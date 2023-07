Miał lecieć do Paryża. Z powodu zawartości torby musiał zmienić plany

12 sztuk ostrej amunicji w bagażu podręcznym miał 43-letni Polak, który miał lecieć z warszawskiego Okęcia do Paryża. Amunicję posiadał legalnie, ale nie miał pozwolenia na jej wywóz. Został ukarany mandatem i musiał przełożyć podróż.

43-latek posiada pozwolenie na broń i amunicje, ale nie miał go przy sobie. Oryginalny dokument w postaci legitymacji posiadacza broni został dostarczony na miejsce, ale podróżny i tak nie posiadał pozwolenia na wywóz amunicji. -Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności 43-latek musiał się udać do miejsca zamieszkania w celu zdeponowania amunicji, a to wiązało się z przełożeniem podróży oraz poniesieniem sankcji w postaci mandatu karnego w wysokości 500 złotych - dodaje Bielec.