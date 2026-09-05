Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Była nadana w Kanadzie. Charakterystyczny zapach zdradził, co zawiera

W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
Charakterystyczny zapach zdradził zawartość paczki
Źródło wideo: Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy
Źródło zdj. gł.: MUCS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Paczka była nadana w Kanadzie. Miała zawierać skrzynkę na narzędzia. Były w niej pakunki o charakterystycznym zapachu, na czarnym rynku warte ponad pół miliona złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie podczas rutynowej kontroli przesyłek zwrócili uwagę na paczkę z Kanady.

W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
Źródło zdjęcia: MUCS

"Zgodnie ze zgłoszeniem celnym miała zawierać skrzynkę na narzędzia. Zamiast niej funkcjonariusze znaleźli 20 opakowań z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu marihuany. Łączna waga zatrzymanych narkotyków to 10,65 kilograma, a ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 500 tysięcy złotych" - podano w komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Badania potwierdziły, że to marihuana

Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że jest to marihuana.

Zawartość paczki na czarnym rynku byłaby warta ponad pół miliona złotych
Zawartość paczki na czarnym rynku byłaby warta ponad pół miliona złotych
Źródło zdjęcia: MUCS

"Za przywóz narkotyków grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od trzech do 20 lat" - informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. W tej sprawie nikt na razie nie usłyszał zarzutów.

Akta sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Afera Zondacrypto. "Panie prezydencie, jakie świństwa pan kryje?"
TVN24
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
Sławomir W. przed sądem
Poszła leczyć zęby. Straciła 28 lat życia
Klaudia Ziółkowska
Udostępnij:
Tagi:
NarkotykiMedyczna marihuanaKanadaKAS
Czytaj także:
Ludzkie szczątki odkryte na Okrzei zostały pochowane na Cmentarzu Północnym
Podczas przebudowy natrafili na szczątki 204 osób
Praga Północ
Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
"Nierzetelnie przeliczyli głosy". 68 osób z zarzutami
Mazowieckie
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic
Praga Południe
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze prace w terenie
Wola
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki