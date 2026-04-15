Chciał uciec do Holandii, by uniknąć więzienia. Zatrzymali go na lotnisku
W ostatniej chwili policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna, za którym właśnie wydano list gończy, chce uciec do Holandii. Miał już bilet na lot i w ten sposób planował uniknąć więzienia.
- Kryminalni błyskawicznie się zorganizowali i przystąpili do działania. Na lotnisku na hali odlotów podjęli stosowną obserwację. Nie potrzebowali wiele czasu, by w tłumie zlokalizować interesującego ich 39-latka - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Mężczyzna został zatrzymany przy bramce, do Holandii nie wyleciał. - Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów pojechał do więzienia, gdzie spędzi najbliższy rok w ramach odbywania kary za oszustwo - podsumowała podinspektor Joanna Węgrzyniak.
