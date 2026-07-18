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Włochy

Napad na autostradzie w Austrii. Pseudokibice zatrzymani

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Zatrzymany mężczyzna
Do zatrzymania doszło między innymi w samolocie
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci, przy współpracy z austriacką policją, zatrzymali trzech pseudokibiców, podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku na autostradzie w Austrii. Mężczyźni byli poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania. Czeka ich ekstradycja.

"Do napadu doszło w listopadzie ubiegłego roku na autostradzie A9 w okolicach miasta Graz w Austrii. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Napastnicy przy użyciu niebezpiecznych narzędzi zdewastowali pojazd i dotkliwie pobili obcokrajowców, a także ich okradli" - wyjaśnił rzecznik stołecznej policji podkom. Jacek Wiśniewski.

25 osób zatrzymanych

Austriacka policja zatrzymała wtedy 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji.

Dzięki współpracy polskich i austriackich śledczych zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił stronie austriackiej na przedstawienie zarzutów uczestnikom zdarzenia oraz skierowanie aktu oskarżenia do sądu. W toku głównego procesu w czerwcu przed sądem w Graz skazano ośmiu obywateli RP na kary od 18 miesięcy do 4 lat więzienia za rozbój kwalifikowany oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zatrzymania w mieszkaniach i na lotnisku

Ustalono też innych uczestników zdarzenia - wobec trzech mężczyzn wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. "Należą oni do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców" - podkreślił rzecznik KSP.

Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Śledczy ustalili, że jeden z poszukiwanych przebywa za granicą i przyleci do Warszawy samolotem. "Na miejscu czekali już na niego stołeczni policjanci oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Okęcie i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 36-latek został zatrzymany zaraz po wylądowaniu. 41 i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach" - przekazał podkom. Wiśniewski.

Pseudokibice zatrzymani
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Wobec 29-latka i 36-latka sąd zastosował areszt na 100 dni, a wobec 41-latka na 90 dni. Mężczyzn czeka teraz procedura ekstradycyjna. Postępowanie prowadzi Prokuratura Krajowa.

Europejskim Nakazem Aresztowania był poszukiwany do tej sprawy również 47-latek, który został zatrzymany przez policjantów z Radomia. Mężczyzna, podobnie jak 36-latek z Warszawy, został zatrzymany tuż po lądowaniu samolotu, którym wracał do Polski.

Źródło: PAP
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Tagi:
PseudokibicePrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicjaStraż Graniczna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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