Włochy Samolot z Teneryfy awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. "Zgłosił usterkę" Klaudia Kamieniarz |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Dariusz Radzimierski/PAP

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- Samolot z Teneryfy zgłosił usterkę i zgodnie z procedurami lądował w asyście służb lotniskowych - informuje Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych.

Lądowanie w Warszawie odbyło się około godziny 22.30. Kiedy samolot znalazł się płycie lotniska, musiał pozostać tam do momentu weryfikacji, czy będzie mógł samodzielnie kołować.

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Rzecznik tłumaczy, że w tym czasie wszystkie inne lądowania i starty zostały wstrzymane. Utrudnienia trwały około godziny. - Po sprawdzeniu drogi startowej operacje zostały wznowione - dodaje.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że kapitan samolotu zgłaszał służbom lotniskowym problemy z podwoziem.