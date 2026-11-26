Samolot z Teneryfy awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. "Zgłosił usterkę"
- Samolot z Teneryfy zgłosił usterkę i zgodnie z procedurami lądował w asyście służb lotniskowych - informuje Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych.
Lądowanie w Warszawie odbyło się około godziny 22.30. Kiedy samolot znalazł się płycie lotniska, musiał pozostać tam do momentu weryfikacji, czy będzie mógł samodzielnie kołować.
Rzecznik tłumaczy, że w tym czasie wszystkie inne lądowania i starty zostały wstrzymane. Utrudnienia trwały około godziny. - Po sprawdzeniu drogi startowej operacje zostały wznowione - dodaje.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że kapitan samolotu zgłaszał służbom lotniskowym problemy z podwoziem.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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