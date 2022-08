"Chwile grozy" podczas lotu z Warszawy do Nowego Jorku

W dreamlinerze lecącym w sobotę z Warszawy do Nowego Jorku wykryto awarię. Pasażerowie przekazali, że doświadczyli silnych turbulencji podczas lądowania i - jak mówią - przeżyli chwile grozy.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o awarii, do jakiej doszło w sobotę w samolocie linii lotniczych LOT.

"Wczorajszy lot z Warszawy do Nowego Jorku - (Boeing 787 Dreamliner wystartował w sobotę o 12.35 z Okęcia) przyniósł pasażerom chwile grozy. Około godziny przed przybyciem do portu docelowego, pękła szyba w samolocie. Kapitan musiał gwałtownie obniżać wysokość samolotu, by wyrównać ciśnienie. Końcówka podróży przyniosła pasażerom nerwy. Tym bardziej, że obniżenie wysokości przelotu wiązało się z silnymi turbulencjami" - napisała jedna z pasażerek.