Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny

Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Adobe Stock

- Dostaliśmy informację, że z powodu awarii pociągu Polregio na stacji Włochy występują utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii S1, łączącej Otwock z Pruszkowem. W związku z tym zdarzeniem opóźnienia pociągów SKM sięgają 45 minut. Największe utrudnienia występują na odcinku Pruszków-Warszawa Zachodnia - poinformował o godzinie 10 Karol Adamaszek, rzecznik prasowy Szybkiej Kolei Miejskiej.

"Około godziny 10.45 usunięto awarię taboru POLREGIO na stacji Warszawa Włochy" - podano na profilu SKM Info na Facebooku. Wtedy rozpoczęło się przywracanie rozkładowego ruchu pociągów w obu kierunkach.

Awaria w Pruszkowie

To niejedyna poniedziałkowa awaria na linii S1. Wcześniej na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o usterce pociągu w Pruszkowie. "Na PKP na linii do Pruszkowa awaria. Pociągi jeżdżą po jednym, lewym torze. Pociągi stoją w korku i są opóźniają. Korek pociągów sięga do Grodziska Mazowieckiego" - napisał czytelnik.

Po godzinie 9 awaria pociągu została usunięta.