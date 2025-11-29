Logo TVN Warszawa
Włochy

Awaria na kolei. Weekendowe utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich

Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Dworzec Centralny zamknięty na czas remontu
Źródło: TVN24
W sobotę nad ranem doszło do awarii na kolei, która spowodowała utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich na trasie między Warszawą a Pruszkowem.

"Z powodu awarii urządzeń SRK na szlaku Pruszków-Warszawa Włochy. Możliwe opóźnienia, odwołania, zmiany relacji pociągów SKM l. S1 oraz KM" - poinformował w sobotę Warszawski Transport Publiczny.

Pociągi opóźnione

Jak dodano, utrudnienia potrwają od godziny 2 w sobotę do godziny 12 w niedzielę. Na stronie PKP PLK można zauważyć, że wszystkie składy przejeżdżające przez Warszawę Włochy są obecnie opóźnione. Opóźnienia te jednak w sobotni poranek nie przekraczają 10 minut.

Aktualne informacje o opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A.

Pociąg Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: KM

Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Ponadto w sobotę rano WTP poinformował o występowaniu utrudnień w kursowaniu autobusów linii L-7 i L41.

"W związku z zablokowanym przejazdem przez rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim autobusy linii L-7 i L41 skierowano na następującą trasę objazdową w obu kierunkach: … – Paderewskiego - Inżynierska - Chemików - Bohaterów Modlina - Modlińska - Paderewskiego - …" - czytamy.

Zepsuty pociąg w centrum Warszawy

Zaledwie w poniedziałek informowaliśmy o zepsutym pociągu w rejonie stacji Warszawa Śródmieście. Składy omijały stacje: Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Część pociągów linii S1 i S2 odwołano.

Sytuację na dworcu Śródmieście obserwował wówczas Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Na torach w kierunku zachodnim stoi pociąg Kolei Mazowieckich do Grodziska Mazowieckiego. Pasażerowie są zdezorientowani. Nie może też wjechać żaden inny pociąg. Trzy z czterech pociągów w tę stronę, według na tablicy informacyjnej, mają powyżej godziny opóźnienia. Opóźnienia sięgają nawet 90 minut - opisywał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zepsuty pociąg zablokował ruch. Opóźnienia do 90 minut

Zepsuty pociąg zablokował ruch. Opóźnienia do 90 minut

Śródmieście
Padły semafory. Odwołane i opóźnione pociągi

Padły semafory. Odwołane i opóźnione pociągi

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM

