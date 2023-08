"Łowcy cieni" w akcji. Zatrzymali dziewięciu poszukiwanych

czytaj dalej

Śledczy zarzucają 33-letniej Magdalenie D.-M. zabójstwo miesięcznej córeczki i usiłowanie zabójstwa dwóch synów: trzylatka i dziewięciolatka. Przeciwko kobiecie prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Do tragedii doszło we wrześniu ubiegłego roku w Wilanowie.