Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina. Chodzi o "zorganizowaną przestępczość narkotykową"

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. "Dziś o godzinie 14 wylądował samolot WizzAir z Alicante. Funkcjonariusze CBŚP aresztowali mężczyznę, tuż po tym, jak opuścił samolot" - przekazał redakcji Kontaktu24 czytelnik.

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl tę informację.

- Zatrzymaliśmy mężczyznę, który przyleciał do Polski z Hiszpanii. To jest element działań ukierunkowanych na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej - wyjaśnił komisarz Wrześniowski. Policjant dodał, że zatrzymany mężczyzna to Polak.